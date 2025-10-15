Inmobiliario
Javier Santacruz, economista y analista financiero: "España necesitaría construir un millón de viviendas nuevas para estabilizar el mercado"
El economista alerta de que la falta de obra nueva y la inseguridad jurídica en el alquiler están llevando los precios a máximos, expulsando del mercado a jóvenes y rentas medias
España sufre un déficit crónico de vivienda. Así lo advierte el economista y analista financiero Javier Santacruz, que lanza un mensaje contundente: "España necesitaría construir un millón de viviendas nuevas para estabilizar el mercado".
Según Santacruz, solo se visan entre 120.000 y 130.000 viviendas al año, una cifra "ridícula" para un país con creciente demanda y suelo disponible. "Es incomprensible que no se esté construyendo más", apunta. Los datos del Ministerio de Vivienda, publicados por portales como Idealista, respaldan su diagnóstico: en 2024 se autorizaron 127.721 viviendas nuevas, un volumen que sigue muy por debajo del boom de mediados de los 2000, cuando se superaban las 600.000.
Además, en la actualidad, España sufre una marcada ralentización registrada hasta julio en la entrega de inmuebles terminados.
Mientras tanto, la población crece a ritmo récord. El INE preveía ya en 2024 que el país ganará más de 5 millones de habitantes (un 10,6%) en los próximos 15 años, hasta superar los 53,7 millones de personas en 2039. Nuevos hogares, segundas residencias e inversión extranjera están disparando la demanda en las grandes ciudades y zonas costeras.
"El mercado está tensionado y las condiciones financieras siguen siendo favorables: hay ahorro, hipotecas disponibles y tipos bajos", explica el economista. Pero esa bonanza no llega a todos: los jóvenes y las rentas medias son los grandes excluidos, ya que el esfuerzo para acceder a una vivienda se ha disparado tanto en compra como en alquiler.
Inseguridad jurídica y trabas urbanísticas: el otro cuello de botella
Santacruz también pone el foco en el alquiler, donde denuncia una creciente "inseguridad jurídica" que está retirando miles de pisos del mercado. "Muchos propietarios temen impagos o ocupaciones, y eso agrava la escasez de oferta", advierte.
Como solución, propone una reforma urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos para devolver confianza al propietario y una simplificación de permisos y normativa urbanística que permita acelerar la construcción. "Si logramos eso, los precios se moderarán de forma natural", concluye el experto.
