La compra de vivienda por extranjeros crece un 2 por ciento en el primer trimestre

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual en el primer semestre del año hasta alcanzar las 71.155 operaciones, con británicos, marroquíes y alemanes a la cabeza.

Así se deduce de los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado, que ponen de manifiesto que las operaciones efectuadas por extranjeros supusieron en la primera mitad del año el 19,3% del total, lo que supone un ligero retroceso respecto del primer semestre de 2024 (20,3%) y de 2023 (21,3%).

Los extranjeros residentes concentraron el 60,9% de estas compras, un 6,4% más que un año antes, mientras que los no residentes protagonizaron el 39,1% restante, registrando en este caso un retroceso del 4,1% en un contexto marcado por el fin de las 'golden visa' y el anuncio de desincentivar fiscalmente la compra por parte de no residentes.

Salvo en cuatro comunidades autónomas, la compraventa de vivienda por parte de extranjeros aumentó en todas. Los mayores avances se dieron en Asturias (30,8%), Castilla y León (25,9%), Galicia (14,3%), Castilla-La Mancha (11,7%), Extremadura (10,6%), Aragón (10,4%) y La Rioja (9,9%). Con avances más moderados figuran Cataluña (7,1%), Andalucía (6%), Cantabria (5,5%), Murcia (3,1%), País Vasco (2,4%) y Comunidad de Madrid (0,1%).

Por el contrario, y a diferencia el pasado año, se observaron retrocesos en Canarias (-7,7%), Baleares (-6,8%), Navarra (-3,7%) y Comunidad Valenciana (-3,6%).

Los de EEUU, los que más pagan más caro

El precio promedio de las operaciones realizadas por los extranjeros se situó en 2.417 euros/m² en la primera mitad del año, un 7,6% más que un año antes. Los no residentes siguen pagando importes mayores (3.126 euros/m²) que los extranjeros residentes (1.912 euros/m²) y los nacionales (1.809 euros/m²).

Salvo en Extremadura (-3,5%) y Cantabria (-2,8%), los precios medios de las propiedades adquiridas por extranjeros crecieron en todas las comunidades, con Madrid (17,1%), La Rioja (16,3%), Islas Canarias (14,1%), Murcia (12,2%) y Cataluña (10,9%) a la cabeza.

Los importes medios más elevados correspondieron a los procedentes de EEUU (3.465 euros/m²), seguidos de Suiza (3.457); Suecia (3.421); Noruega (3.292) y Alemania (3.270). También registraron precios por encima de la media los compradores de Polonia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Italia, Rusia, Irlanda y Reino Unido. Los valores más bajos se observaron entre los compradores de Marruecos (747 euros/m²), Rumanía (1.325) y Ecuador (1.328).

Las compras rusas caen un 17%

El mayor número de compraventas en el primer semestre sigue acaparándolo los compradores de Reino Unido, con 5.731 adquisiciones (el 8,1% del total), seguido de los de Marruecos con 5.654 (7,9%) y los de Alemania con 4.756 (6,7%). El resto de compradores extracomunitarios sumó 8.545 operaciones, el 12% del total.

Por destinos, las compras de los no residentes se concentraron, fundamentalmente, en Comunidad Valenciana (11.025, el 39,6%) y Andalucía (6.733, el 24,2%). Entre los residentes, la Comunidad Valenciana lideró con 9.515 operaciones (22%), seguida de Cataluña (8.909, 20,6%), Andalucía (6.677, 15,4%) y Madrid (4.620, 10,7%).

De entre los países con más compraventas en España, destacaron las alzas de Portugal (22,8%), Países Bajos (18,6%) y EEUU (14,3%), así como Colombia (6,6%), Venezuela (6,3%), Bulgaria (6,2%) y Ucrania (4,5%). En cambio, se registraron descensos más marcados en Rusia (-17,4%), Polonia (-11,1%), Argentina (-7,6%) y Bélgica (-5,6%).

Entre los no residentes, las nacionalidades con mayor peso fueron las de Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Bélgica, que concentran la mayor parte de las compraventas.