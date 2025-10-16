Un conocido empresario destaca la importancia de invertir siguiendo sus principios: "Es mucho más que ganar dinero"

Traicionar nuestros principios no nos trae nada bueno. Al menos eso es lo que piensa un conocido empresario a la hora de invertir: "Es mucho más que ganar dinero".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales para divulgar su filosofía empresarial. En esta ocasión, hizo una publicación en su perfil oficial de X (extinta Twitter) donde aseguraba que "no invierto en nada que vaya contra mis principios. Ni en tabaco. Ni en apuestas. Ni en nada que no me gustaría que consumiera alguien de los míos. Me han propuesto inversiones muy jugosas que he rechazado por principios. Y lo seguiré haciendo".

Y es que, para el empresario, "la inversión es mucho más que ganar dinero. Creo que un empresario debe solucionar problemas en la sociedad. Y yo no voy a invertir en nada en lo que no crea. Si yo no fumo o no me gustaría que fumara nadie de los míos, no invertiría en nada de eso. Entre otras cosas, porque a esta altura de la película en la que estoy, el dinero ya tampoco me mueve mucho la aguja".

A Elías Navarro le mueve "la coherencia e intentar hacer las cosas bien… Y dormir tranquilo sabiendo que no he traicionado mis principios".

Se suele hablar mucho de las empresas familiares donde los hijos terminan asumiendo el control del negocio. Sin embargo, un conocido empresario ha decidido ir a contracorriente con una afirmación clara: "Mis hijos no dirigirán mis empresas".

Nos referimos a José Elías Navarro, quien utiliza sus redes sociales como plataforma para compartir su visión sobre el mundo empresarial. En una reciente publicación en su perfil oficial de X (antes conocida como Twitter), dejó clara su postura: "Mis hijos no dirigirán mis empresas. Sería más una putada que otra cosa."

En su reflexión, Elías Navarro cuestiona el modelo tradicional del relevo generacional. Según él, se da por hecho que los hijos deben continuar el legado de sus padres, pero no comparte esa idea. El hecho de ser "hijo de" no garantiza que se sea la persona adecuada para liderar una empresa. Y, con sinceridad, no quiere imponerles esa carga.

El empresario aclara que, si en algún momento sus hijos desean involucrarse, lo hagan por decisión propia y no por una expectativa familiar. "Si quieren tomar el relevo, que lo hagan por voluntad, no por obligación." Mientras tanto, él se compromete a dejar todo lo más organizado posible en vida, para que, si reciben algo, puedan disfrutarlo y no vivirlo como una carga.

Postura

Finalmente, resume su postura con una frase contundente: "La mejor herencia que puedo dejarles es la libertad de elegir su propio camino. No una jaula de oro ni una responsabilidad que no han pedido."