El Gobierno pretende subir las cuotas a los autónomos: 648,22 euros en 2026, 766,43 en 2027 y 884,65 en 2028

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladó este lunes un esquema con 15 cuotas para autónomos en función de los rendimientos netos de la actividad para seguir desplegando el sistema de cotizaciones por ingresos reales que, de aplicarse, dejaría las cuotas en 2026 entre 217,37 y los 796,24 euros al mes.

Así se desprende dela tabla presentada por Seguridad Social a las tres principales asociaciones de autónomos (UPTA, ATA y Uatae) y a los sindicatos y a la patronal, a la que ha tenido acceso Servimedia, que eleva las cuotas en 2027 y 2028 hasta situarse entre los 252,10 y los 1.208,73 euros al mes.

En 2022, Seguridad Social alcanzó un acuerdo en la mesa de diálogo y se aplicó desde 2023 un nuevo sistema de cuotas por ingresos reales a cambio de ir reforzando la protección social de los autónomos que tradicionalmente han percibido pensiones inferiores, igual que otras prestaciones. El primer período de despliegue era el trienio 2023-2025 y ahora el departamento dirigido por Elma Saiz negocia el plazo que va de 2026 a 2028.

Según la propuesta de Seguridad Social, el tramo más bajo lo compondrían los autónomos con rendimientos de hasta 670 euros al mes y afrontarían cuotas de 217,37 euros en 2026, 234,73 en 2027 y 252,10 en 2028. El segundo tramo estaría formado por quienes ganen entre 670 y 900 euros y afrontarían cuotas de 234,85 euros al mes en 2026, 249,70 en 2027 y 264,66 en 2028.

En el extremo opuesto, los tramos superiores lo integrarían quienes ganen entre 4.050 y 6.000 euros, con cuotas de 648,22 euros en 2026, 766,43 en 2027 y 884,65 en 2028. El tramo superior es el de quienes superen los 6.000 euros, con cuotas de 796,24 en 2026, 1002,49 en 2027 y 1.208,73 en 2028.

En los tramos intermedios, a modo de ejemplo, quienes ganen entre 1.300 y 1.500 euros al mes, pagarán en 2026 311,30 euros en 2017 serán 328,60 euros y 345,90 el año siguiente.

Más allá de los datos, tras la reunión, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, pidió cuotas más reducidas para los artistas y creadores de contenidos que ganen menos de 4.000 euros al año, con el fin de que puedan ser autónomos. Además, señaló que los tramos que se aborden sean flexibles para que se puedan adaptar a la evolución que tenga la situación económica.

Igualmente, subrayó que es necesario que se apruebe una nueva tabla de tramos para el próximo año, ya que forma parte del cumplimiento del sistema que se aprobó en 2022. "Los tramos de cotización se parecen mucho a los que todas las organizaciones acordamos poner en marcha en 2022", zanjó.

En cambio, sobre esta tabla, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, denunció que lo que propone el Gobierno es "un nuevo sablazo" e ironizó que lo dice "alto y claro, para que se oiga hasta en Egipto". Alertó de que subirían las cotizaciones 200 al año a quienes no ganan ni 3.000 euros anuales; 450 euros de incremento para quienes ganan 30.000 euros, y se encarecen las cuotas entre 1.000 y 2.500 a quienes ganan 38.000.

"Y eso solo para 2026. Pretenden otra para 2027 y 2028. Que lleven el real decreto al Congreso y se retraten los partidos políticos, pero no con nuestro apoyo", espetó Amor, quien calificó la propuesta de Seguridad Social de "bluf" y avisó de que no verá la luz con el "aval" de ATA.