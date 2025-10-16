Sector bancario
El Sabadell triunfa sobre el BBVA: la opa decae tras quedarse en el 25,47% de aceptación
La oferta "queda sin efecto" al no llegar ni siquiera al 30%, con lo que el banco de origen vasco no tienen ni siquiera la opción de presentar una segunda opa
Albert Martín
El Sabadell vence contra la mayoría de los pronósticos y de forma clara al BBVA en la oferta de compra (opa) más polémica de los últimos años. El grado de aceptación de la operación entre los accionistas de la entidad catalana se ha quedado en apenas el 25,33% del capital social y el 25,47% de los derechos de voto (el capital social menos la autocartera), con lo que la transacción decae, según ha adelantado EL PERIÓDICO y ha confirmado porsteriormente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad catalana, así, ha sobrevivido a la amenaza existencial que le ha atenazado durante los últimos 17 meses. Con el resultado final, el banco de origen vasco ni siquiera puede lanzar una segunda opa, una opción legal que solo habría tenido de haberse quedado entre el 30% y el 50%, como esperaba el mercado.
"La oferta pública ha tenido resultado negativo al no haber sido alcanzado el límite mínimo fijado por el oferente para la validez de la misma y, atendiendo a lo previsto en el folleto de la oferta, al no poder renunciar a este mínimo en la medida en que el número de acciones de Banco de Sabadell, S.A. que han aceptado la oferta supone un porcentaje inferior al 30% de sus derechos de voto, excluyendo la autocartera. Por lo que, según lo previsto en el artículo 33.3 del referido Real Decreto, la oferta queda sin efecto", ha constatado el organismo supervisor.
El Sabadell, fundado en 1881, segunda entidad financiera de Catalunya y una de las empresas más influyentes del país, podrá seguir su trayectoria en solitario tras una dura pugna con el BBVA en que los accionistas han dictado sentencia: al precio ofrecido, no quieren la opa. El desenlace final de la operación supone un éxito sin paleativos para la estrategia de defensa numantina desplegada desde mayo del año pasado por la entidad, con su presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, a la cabeza.
((Habrá ampliación))
