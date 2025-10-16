Santiago Niño-Becerra alerta sobre las consecuencias del crecimiento económico: "¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar?"

El economista Santiago Niño-Becerra alertó sobre las consecuencuas que trae el crecimiento económico: "¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar?".

Y es que Niño-Becerra hizo una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde explica que "nuestro modelo productivo, el del planeta, necesita contaminar para crecer; es decir, se crece porque se contamina". Una afirmación que le lleva a preguntarse entonces "¿a cuánto PIB estamos dispuestos a renunciar para contaminar menos?".

Publicación de Santiago Niño-Becerra. / X

Santiago Niño-Becerra es un reconocido economista y profesor universitario español, célebre por su mirada crítica hacia el funcionamiento de la economía global y las actuales estructuras económicas. Nacido en Barcelona en 1951, ha logrado destacar tanto en el ámbito académico como en los medios de comunicación, gracias a sus publicaciones y frecuentes apariciones en debates televisivos.

Cursó Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Barcelona, donde también se doctoró. A lo largo de su carrera, ha desempeñado diversos roles en instituciones educativas, aunque su labor más influyente se ha desarrollado en la Universidad Ramon Llull, donde ejerce como catedrático de Estructura Económica. Su experiencia no se limita al mundo académico, ya que también ha trabajado en el sector privado, lo que le ha permitido adquirir una comprensión integral de la economía desde una doble perspectiva: teórica y práctica.

Estudios sobre crisis económicas

Uno de los ejes centrales de su investigación es el estudio de las crisis económicas. Niño-Becerra analiza las raíces estructurales de estos fenómenos, señalando como causas principales la acumulación excesiva de deuda y la falta de equidad en los modelos económicos vigentes. Ha publicado varios libros especializados, que se han convertido en textos de referencia para expertos y estudiosos de las crisis del siglo XXI.