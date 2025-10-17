El ministerio de Yolanda Díaz aprueba que las empresas puedan multar a los trabajadores que fichen mal su jornada laboral: de 750 a 7.500 euros

Novedades en los cambios en el registro horario. El Congreso de los Diputados tumbó este martes con 162 votos a favor, 178 en contra y 6 abstenciones la toma en consideración de una proposición de ley del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) con la que se pretende reducir la jornada laboral máxima en España de 40 a 35 horas semanales, un objetivo más "ambicioso" que el que hace un mes intentó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tratando de que se aprobaran las 37,5 horas.

La iniciativa del BNG llegó después de que hace apenas un mes el Pleno de la Cámara Baja tumbara el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, aprobado por el Gobierno con el impulso de Díaz, que hizo de esta medida una de sus 'banderas' de la actual legislatura. Con el apoyo de los sindicatos pero con el rechazo frontal de la CEOE y de Cepyme, el texto no logró superar siquiera el debate de totalidad y Junts, PP y Vox se unieron para devolver el texto al Ejecutivo.

Ahora, la proposición de ley del BNG proponía que la reducción de jornada no se realice hasta las 37,5 horas semanales, sino hasta las 35, lo que supondría una caída de cinco. Permite, eso sí, que las empresas que no superen el 10% de tasa de temporalidad puedan distribuir de forma irregular el 10% de la jornada durante el año, pudiendo atender así picos de alta demanda en algunos momentos.

El texto también se hace eco de los otros dos elementos clave de la norma que promovió Yolanda Díaz, como es la regulación del derecho a la desconexión digital y el refuerzo del control de jornada, con el fin de luchar contra las horas extra no remuneradas.

Para la reducción de jornada el BNG propone que se dé un plazo de seis meses a las empresas que estén por encima de las 35 horas para aplicarlas, mientras que este período se ciñe a tres meses en el caso del nuevo registro horario.

Sanciones a los trabajadores que registren incorrectamente su jornada

Los incumplimientos en materia de jornada, vacaciones y tiempo de trabajo, pueden dar lugar a la infracción grave . Procede esta infracción grave cuando se compruebe que las empresas han cometido una transgresión de las normas y los límites establecidos por la legislación o por los convenios colectivos en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo, explican desde el ministerio de Trabajo.

Trabajo subraya que el deber de registro también recae en el trabajador por derivar del contrato de trabajo. Por ello, las empresas podrán sancionar a quienes se nieguen a fichar o lo olviden de forma reiterada.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción grave el incumplimiento del registro horario (artículo 7.5). En su artículo 40 prevé multas de entre 751 y 7.500 euros en función de la graduación de la falta.