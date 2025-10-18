Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es todo el dinero que puedes dar a un familiar sin declarar a Hacienda

Algo a tener muy en cuenta

Este es todo el dinero que puedes dar a un familiar sin declarar a Hacienda / Freepik

Benito Domínguez

Muchas veces, sobre todo entre familiares, recibimos regalos en forma de dinero como, por ejemplo, el caso de una boda o un cumpleaños. Pero ojo, que hay un límite de dinero que nos pueden dar sin tener que declaralo a Hacienda.

Dinero. / Freepik

Y es que el límite de Hacienda para las transferencias bancarias que deben ser declaradas es de 10.000 euros con el objtivo de prevenir la evasión fiscal. Pero cuidado, porque las transferencias que superen los 6.000 euros también pueden ser analizadas por Hacienda y las multas por no declarar una donación parten de los 600 euros y hasta el 50 por ciento del valor de la donación.

Obligaciones

Así que debes tenner en cuenta de que si una operación se considera donación, es necesario cumplir con las obligaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y aunque es de carácter estatal, la gestión y recaudación están asignadas a la Comunidad Autónoma.

