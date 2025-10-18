Ya es oficial, los mayores de 52 años que cumplan las condiciones puede acceder a esta pensión de orfandad
Una medida muy esperada
El Gobierno de España ha añadido un nuevo colectivo a la pensión de orfandad durante este año, se trata de los mayores de 52 años en situación de vulnerabilidad económica.
Eso sí, no se puede superar SMI anual, que es de 16.576 euros, y hay que cumplir con los requisitos del Insituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Esta prestación será del 20 por ciento de la base reguladora del progenitor fallecido. Así, habrá un mínimo de 267,50 euros al mes en orfandad simple y 930 euros en orfandad absoluta. La petición de esta pensión deberá tramitarse en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Y es que hasta ahora, la pensión de orfandad estaba destinada a menores de 21 años, aunque se podía ampliar hasta los 25 años con la condición de seguir estudiando o no superar ciertos ingresos. Había un caso en el que no había límite de edad para las personas que tuvieran discapacidad absoluta.
Requisitos
¿Qué necesito para solicitar esta pensión? Pues el DNI, el certificado de defunción del progenitor, justificante de ingresos y pruebas del vínculo familiar. El Instituto Nacional de la Seguridad Social analizará el caso y, si cumples con los requisitos, podrá permitir que cobres esta pesión que supondrá, a buen seguro, un alivio para la economía.
- Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
- Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
- Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
- Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
- El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
- El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros