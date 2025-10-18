Ya es oficial, los mayores de 52 años que cumplan las condiciones puede acceder a esta pensión de orfandad / .

El Gobierno de España ha añadido un nuevo colectivo a la pensión de orfandad durante este año, se trata de los mayores de 52 años en situación de vulnerabilidad económica.

Eso sí, no se puede superar SMI anual, que es de 16.576 euros, y hay que cumplir con los requisitos del Insituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Un hombre haciendo cálculos. / Freepik

Esta prestación será del 20 por ciento de la base reguladora del progenitor fallecido. Así, habrá un mínimo de 267,50 euros al mes en orfandad simple y 930 euros en orfandad absoluta. La petición de esta pensión deberá tramitarse en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Y es que hasta ahora, la pensión de orfandad estaba destinada a menores de 21 años, aunque se podía ampliar hasta los 25 años con la condición de seguir estudiando o no superar ciertos ingresos. Había un caso en el que no había límite de edad para las personas que tuvieran discapacidad absoluta.

Requisitos

¿Qué necesito para solicitar esta pensión? Pues el DNI, el certificado de defunción del progenitor, justificante de ingresos y pruebas del vínculo familiar. El Instituto Nacional de la Seguridad Social analizará el caso y, si cumples con los requisitos, podrá permitir que cobres esta pesión que supondrá, a buen seguro, un alivio para la economía.