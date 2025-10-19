Gonzalo Bernardos, economista: "Los jóvenes de los años 80 y 90 somos perfectamente conscientes de que en muchas de nuestras familias había economía de guerra"

¿Cómo se vivía en España en los años 80 y 90? Pues el economista Gonzalo Bernardos asegura que, en aquella época, muchas familias vivían con lo justo para llegar a final de mes: "Los jóvenes de los años 80 y 90 somos perfectamente conscientes de que en muchas de nuestras familias había economía de guerra".

Y es que entonces las vacaciones eran mucho más ajustadas económicamente y solían consistir en volver al pueblo y gastar poco, algo que ahora nos parece impensable porque han cambiado nuestros hábitos, aunque económicamente no es que estemos más boyantes.

Gonzalo Bernardos intervino en el programa "Más vale tarde" de La Sexta donde habló sobre aquellos que viven por encima de sus posibilidades, llegando incluso a pedir un crédito para irse de viaje: “Le recomendaría que se quede sin vacaciones porque un préstamo es esencial, ya que tiene un agujero económico que no puede sufragar de otra manera”.

Gonzalo Bernardos, en La Sexta. / La Sexta

Y es que, en su opinión, los créditos están pensados para verdaderas urgencias como un gasto inesperado que no puede esperar, por ejemplo, una avería en el coche, que es algo con lo que nunca contamos y que, en algunos casos, puede suponer un fuerte desembolso económico.

Cuando se trata de hablar sobre la economía en España, uno de los nombres que más se repite es el de Gonzalo Bernardos. Este reconocido economista ha logrado consolidarse como una figura habitual en diversos programas de televisión, donde su capacidad para analizar la coyuntura económica es apreciada tanto por especialistas como por el público en general.

Trayectoria académica y profesional

Gonzalo Bernardos no solo es una cara familiar en los medios, sino que su prestigio se basa en una destacada trayectoria académica y profesional. Posee un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales y ha dedicado muchos años a la docencia universitaria. Actualmente, ejerce como profesor titular en la Universidad de Barcelona, donde ha dejado huella como formador de nuevas generaciones de economistas.