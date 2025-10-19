Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros / .

Si convives con una persona mayor de 65 años podrás obtener un pago de Hacienda por valor de 1.150 euros que se obtendrá a través de la Declaración de la Renta. Una medida que se iguala a una que ya existe y que se atribuye a las personas con una discapacidad igual o superior al 30 por ciento.

Pero espera, que ahí no queda la cosa, porque si la persona mayor con la que vivimos tiene 75 años o más, la cantidad se incrementa hasta los 2.550 euros. Eso sí, ten en cuenta que hay que cumplir una serie de requisitos para obtener este pago de Hacienda.

Personas mayores. / Freepik

Entre estos requisitos, no se podrá tener rentas superiores a 8.000 euros, excluyendo las exentas del impuesto, el contribuyente tiene que haber convivido con esa persona mayor de 65 años al menos la mitad del periodo impositivo, es decir, medio año. Eso sí, ten en cuenta que la Declaración de la Renta se hace del año anterior, así que estos seis meses mínimos tienen que estar comprendidos dentro del ejercicio anterior.

Otro requisito para poder recibir este pago es que no se podrá presentar un IRPF superior a 1.800 euros.

Exentas

Tienes que tener en cuenta, además, que en función de los ingresos anuales, hay personas que están exentas de presentar la Declaración de la Renta, pero en estos casos es preferible presentar la documentación a la Agencia Tributaria para poder contar con este pago.