Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
Se obtendrá a través de la Declaración de la Renta
Si convives con una persona mayor de 65 años podrás obtener un pago de Hacienda por valor de 1.150 euros que se obtendrá a través de la Declaración de la Renta. Una medida que se iguala a una que ya existe y que se atribuye a las personas con una discapacidad igual o superior al 30 por ciento.
Pero espera, que ahí no queda la cosa, porque si la persona mayor con la que vivimos tiene 75 años o más, la cantidad se incrementa hasta los 2.550 euros. Eso sí, ten en cuenta que hay que cumplir una serie de requisitos para obtener este pago de Hacienda.
Entre estos requisitos, no se podrá tener rentas superiores a 8.000 euros, excluyendo las exentas del impuesto, el contribuyente tiene que haber convivido con esa persona mayor de 65 años al menos la mitad del periodo impositivo, es decir, medio año. Eso sí, ten en cuenta que la Declaración de la Renta se hace del año anterior, así que estos seis meses mínimos tienen que estar comprendidos dentro del ejercicio anterior.
Otro requisito para poder recibir este pago es que no se podrá presentar un IRPF superior a 1.800 euros.
Exentas
Tienes que tener en cuenta, además, que en función de los ingresos anuales, hay personas que están exentas de presentar la Declaración de la Renta, pero en estos casos es preferible presentar la documentación a la Agencia Tributaria para poder contar con este pago.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal