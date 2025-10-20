La ayuda para comprar piso que solo 3 de cada 10 jóvenes conocen

Comprar casa hoy en día es una tarea complicada. En un contexto donde el acceso a la vivienda es uno de los principales retos, los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) se han consolidado como una de las principales medidas públicas para facilitar el acceso a una primera vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo. Este programa permite financiar hasta el 100% del valor del inmueble con un aval estatal que cubre hasta el 20% del préstamo hipotecario.

Pese a su alcance potencial, el III Observatorio de UCI revela que el nivel de conocimiento de esta iniciativa es todavía muy bajo: solo 3 de cada 10 declara saber que existe esta medida, con Asturias y Murcia como las comunidades donde más gente conoce este mecanismo, el 37%.

¿Cómo adquirir la ayuda para la primera vivienda?

El aval ICO está dirigido a jóvenes (menores de 35 años) y familias con hijos a cargo para ayudarles a adquirir su primera vivienda, garantizando hasta el 20% (o el 25% con alta eficiencia energética) del préstamo hipotecario para que puedan acceder a hipotecas de hasta el 100%.

Se debe ser comprador de la primera vivienda, que debe ser la vivienda habitual y permanente en España, y no superar los límites de ingresos establecidos.

¿Cuánto nos gastamos en una casa?

El presupuesto medio de compra de vivienda de los españoles ha aumentado este año un 15% respecto a 2024, pasando de 174.641 euros a 200.738. Este incremento, a juicio de los autores del análisis, refuerza la presión sobre la asequibilidad y refleja el impacto de la inflación y la escasez de oferta en determinadas zonas. Por comunidades autónomas, se producen incrementos de presupuesto para compra de vivienda en once de las diecisiete regiones españolas, entre ellas Asturias, donde el aumento del dinero destinado a adquirir casa es del 21% (de 137.188 a 165.833 euros).

En términos absolutos, el mayor presupuesto medio para la compra de casa lo tienen los madrileños (287.235 euros), seguidos de catalanes (255.646) y murcianos (237.814). Asturias se sitúa, con un presupuesto medio de 165.833 euros, por debajo de la media nacional (200.738).