La compañera de Gonzalo Bernardos, muy clara con aquellos que compran una segunda vivienda: "Freírlos a impuestos"

Asturias está a la cabeza de las provincias españolas donde más se desplomó la oferta de viviendas en venta en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2024, según un estudio del portal inmobiliario Idealista. Según los expertos del sector, hay cinco razones principales que explican el fenómeno: la altísima demanda por parte de compradores de fuera de Asturias (que eligen la región para una segunda residencia o incluso para su jubilación), las óptimas condiciones de las hipotecas que se conceden en la comunidad, un elevado precio de los alquileres que hace más atractiva la compra, la falta de obra nueva que absorba la demanda y la progresiva desaparición del stock de oferta acumulada durante la pandemia de covid.

Según el portal especializado en venta inmobiliaria Idelista, "las segundas viviendas son una parte significativa del mercado inmobiliario español. Muchas personas adquieren una segunda residencia como inversión, para disfrutar de periodos de descanso o como alternativa a su residencia principal. La demanda de segundas viviendas ha sido tradicionalmente alta en España, tanto por parte de ciudadanos nacionales, como extranjeros que buscan un clima agradable, paisajes pintorescos y una calidad de vida excepcional. Independientemente de ser propietario de una primera vivienda o no, hay que pagar ciertos impuestos al comprar un inmueble en España. Algunos de los impuestos que se debe tener en cuenta son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) si es una vivienda de segunda mano, o el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) si es de obra nueva. El ITP es un impuesto cedido a las comunidades autónomas que varía entre el 6% y el 10% del valor de la propiedad, dependiendo de la región. Por otro lado, para las viviendas nuevas se aplica el IVA del 10%, que se suma al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) del 1 al 1,5% sobre el valor escriturado. Además de estos impuestos, al adquirir una segunda vivienda también se deben considerar otros gastos como los honorarios notariales, registrales, gestoría y posibles comisiones bancarias", explica.

No osbtante, existe una crítica hacia la compra de una segunda vivienda, en caso de que esa adquisición tenga fines especulativos. En el programa La Sexta Xplica, donde se encuentran personalidades que orientan sobre la actualidad económica, como el profesor de Universidad Gonzalo Bernardos, la sindicalista Afra Blanco, también colaboradora del programa,

Blanco ha denunciado que cada vez más personas son incapaces de poder adquirir una vivienda con un solo sueldo. “Estamos generando una España que se tiene que pluriemplear para poder garantizar un derecho a techo. Y, por lo tanto, un derecho a ser un ciudadano de pleno derecho”, comentaba. “Friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando viviendas para invertir y para especular”, defendía como solución al mercado de especulación en el sector inmobiliario.