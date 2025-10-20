Gobierno y oposición adulan a la empresa familiar, a pesar de las críticas al bloqueo político

El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera, criticó hace dos semanas la dinámica política en la que está inmersa España. "El país está bastante bloqueado. El Gobierno y la oposición están en modo elecciones, no en modo gobierno y eso no es muy bueno desde mi punto de vista personal", dijo Rivera. Este lunes, ni el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ni el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hicieron mención a esa problemática, durante su participación en el XXVIII Congreso de la Empresa Familiar, en la que ensalzaron la importancia de estas empresas en el tejido empresarial español.

El ministro de Industria ha destacado durante su discurso el papel de la empresa familiar como “motor de la economía española” en un “entorno tan complejo” como el actual y en un momento en el que el Gobierno proyecta un crecimiento del 2,7% para este año. “Quiero repetir y reiterar que si la familia es el pilar básico de nuestra sociedad, porque allí aprendemos, conocemos y transmitimos los valores, la empresa familiar es el pilar básico de nuestra estructura económica, y por eso es tan determinante”, ha afirmado el ministro.

La relación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha sido tirante prácticamente desde el principio de su mandato, tanto es así que el presidente de Gobierno nunca ha participado en este congreso, como sí hicieron sus predecesores. Pero en el Congreso del año pasado, celebrado en Santander, se escenificó la paz entre ambos, después de que el ministro Hereu tendiese la mano a los empresarios y estos agradecieran el gesto.

Por su parte, Feijóo ha calificado a los empresarios familiares como “parte de lo mejor del país”, “parte de la España tenaz que sostiene el país cuando quienes lo dirigen lo ponen a prueba”. El ‘jefe’ de la oposición ha reconocido que España tiene un “fuerte problema de desafección” y lo ha justificado culpando al adversario, al Gobierno. Según Feijóo, la antipatía política se debe a la “presión fiscal que asfixia al país”, “la sensación de que pagamos más y recibimos menos”, la burocracia y el intervencionismo, entre otras cuestiones.

Feijóo ha prometido que, si llega al Gobierno, por cada nueva norma que aprueben eliminarán tres, ante la enorme burocracia existente a su juicio y ha defendido "un Estado que no se meta en todo". "Menos trabas y más certezas, menos burocracia y más respeto. Como toda empresa familiar, lo importante no es lo que se hereda sino lo que se deja en herencia. Soy consciente de lo que recibiré pero también de lo que quiero dejar: un país serio, un país más justo y más digno para los que vengan detrás", ha concluido, arrancando los aplausos del público presente en el Palacio de Congresos de Burgos.

"Os necesitamos, España necesita vuestra labor, compromiso y buen hacer", ha afirmado el Rey Felipe VI al final de su discurso ante un auditorio que ha estallado en aplausos. Desde el Instituto de la Empresa Familiar recogen el mensaje como un gesto de "cariño" del Rey, que como él mismo ha afirmado no ha faltado a ninguna de las citas del lobi de parientes en los últimos años.

Durante su discurso, el Rey ha hecho uso del lema del congreso (origen-destino) para destacar los "valores" de las empresas familiares como punto de partida de estas compañías y la "voluntad de innovar, de mejorar, de adaptarse a entornos cambiantes y de responder a nuevas necesidades" como parte de sus objetivos a futuro.