La nueva subida del IPC hará que las pensiones suban más de 300 euros
La subida se confirmará en diciembre
Buenas noticias para los pensionistas, que verán incrementadas su pensiones en más de 300 euros gracias a la subida del IPC. Y aunque la subida se confirmará en diciembre, los datos de inflación media hacen pensar en un 2,6 por ciento de referencia para ver cómo quedarán las pensiones en 2026.
De este modo, y si se cumplen las previciones, la pensión mínima sin cónyuge pasaría de 874 a 897 euros, incrementándose en 23 euros al mes, o lo que es lo mismo, 322 euros al año con 14 pagas. La pensión con cónyuge a cargo pasaría de 1,127 a 1158, siendo el incremento mensual de 31 euros o 434 al año.
Aún así, habrá que esperar a diciembre para conocer finalmente si se da este incremento o si, incluso, es superior.
Beneficiados
Los beneficiados por esta medida son todos los pensionistas, si bien las mínimas tendrán un incremento mayor para reforzar su poder adquisitivo. Así que habrá que estar bien atentos a lo que ocurre a final de año, sobre todo a la hora de hacer planes para 2026.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: 'Dos meses fuera