La nueva subida del IPC hará que las pensiones suban más de 300 euros / .

Buenas noticias para los pensionistas, que verán incrementadas su pensiones en más de 300 euros gracias a la subida del IPC. Y aunque la subida se confirmará en diciembre, los datos de inflación media hacen pensar en un 2,6 por ciento de referencia para ver cómo quedarán las pensiones en 2026.

De este modo, y si se cumplen las previciones, la pensión mínima sin cónyuge pasaría de 874 a 897 euros, incrementándose en 23 euros al mes, o lo que es lo mismo, 322 euros al año con 14 pagas. La pensión con cónyuge a cargo pasaría de 1,127 a 1158, siendo el incremento mensual de 31 euros o 434 al año.

Pensionistas. / Freepik

Aún así, habrá que esperar a diciembre para conocer finalmente si se da este incremento o si, incluso, es superior.

Beneficiados

Los beneficiados por esta medida son todos los pensionistas, si bien las mínimas tendrán un incremento mayor para reforzar su poder adquisitivo. Así que habrá que estar bien atentos a lo que ocurre a final de año, sobre todo a la hora de hacer planes para 2026.