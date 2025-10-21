Ya es oficial, el Gobierno sube la edad de jubilación a los 70 años a partir de esta fecha
Dinamarca encabezará el ranking europeo con la mayor edad de jubilación
Parece que Dinamarca va a encabezar el ranking europeo con la mayor edad de jubilación, y es que su parlamento aprobó que, a partir de 2040, los que hayan nacido después de enero de 1970 no podrán jubilarse hasta cumplir los 70 años.
Una medida que parte de un modelo que ya pusieron en marcha en el año 2006, que establece incrementos automáticos cada cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida. Y es que actualmente, la edad de jubilación para los daneses es de 67 años, mientras que en 2030 será a los 68 años y en 2035 a los 69, llegando a los 70 años en 2040.
Todo tiene un argumento, y es que se pretende mantener el sistema de bienestar danés, que destina al gasto en pensiones el 8,1 por ciento de su Producto Interior Bruto.
España
En España, de momento, no ha habido un cambio sustancial. Actualmente, quienes cuenten con menos de 38 años y tres meses de cotización podrán jubilarse cuando cumplan 66 años y ocho meses, mientras que quienes superen esos años de cotización podrían hacerlo a los 65 años.
