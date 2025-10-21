Redegal ampliará capital para multiplicar su tamaño en BME Growth

Redegal, compañía tecnológica especializada en marketing digital y desarrollo de soluciones digitales, ha anunciado una próxima ampliación de capital destinada a acelerar su plan de crecimiento en BME Growth. El objetivo es multiplicar el tamaño de la compañía, impulsando la escalabilidad internacional, el desarrollo de producto propio y la generación de valor sostenible para sus accionistas.

En los últimos años, Redegal ha acometido una importante inversión con fondos propios, previa a su salida a cotizar y a la entrada de nuevos inversores, que ha permitido sentar las bases de un modelo de negocio más rentable, predecible y con alto potencial de crecimiento.

El nuevo enfoque sitúa en el centro a Binnacle y Boostic, los dos productos desarrollados por Redegal y ya validados por clientes de primer nivel.

Binnacle es una plataforma de inteligencia de negocio que permite integrar, analizar y visualizar datos de distintas fuentes para apoyar decisiones estratégicas.

Desde su lanzamiento en 2025, Boostic está siendo adoptado por empresas líderes del sector eCommerce y agencias digitales, convirtiéndose en una de las soluciones emergentes más prometedoras en su categoría.

Ambas soluciones destacan por su capacidad de integrar inteligencia de negocio y automatización avanzada, aportando una ventaja competitiva diferencial frente a las herramientas tradicionales del mercado.

“Esta ampliación de capital nos permitirá acelerar nuestra hoja de ruta y consolidar a Redegal como una compañía tecnológica rentable, escalable y con visión internacional”, destaca Jorge Vázquez, presidente ejecutivo de Redegal. “Nuestro foco seguirá siendo el crecimiento orgánico a través del área de producto, sin dejar de lado las divisiones de tecnología y marketing digital, que continúan expandiéndose de forma natural,” añade.

La estrategia combina crecimiento orgánico e inorgánico, con la posible adquisición de compañías complementarias que refuercen su propuesta tecnológica y de servicios. Redegal trabaja tanto el canal directo como su red de partners estratégicos, con foco en Europa y una expansión progresiva hacia Latinoamérica.

En el último ejercicio, la compañía ha mantenido su crecimiento y ha cerrado acuerdos con marcas líderes del sector retail, financiero y tecnológico, reforzando su posicionamiento como partner global de transformación digital.

El plan estratégico 2028 de la compañía contempla alcanzar una facturación superior a 22 millones de euros y un EBITDA por encima de los 4 millones, consolidando así un modelo de negocio sólido, escalable y sostenible en el tiempo.

Con una oferta tecnológica propia, validada y escalable, Redegal refuerza su posición como empresa cotizada en crecimiento y consolida su visión de competir globalmente con soluciones innovadoras, rentables y de alto impacto en el mercado.

Sobre Redegal

Redegal es una consultora full digital cotizada en BME Growth que presta servicio a nivel global con una cartera actual de más de 200 clientes y una experiencia de más de 21 años en el mercado.

Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 130 profesionales en sus oficinas de la Península Ibérica y México, que desarrollan soluciones transversales para sus clientes a través de sus tres principales áreas de negocio: tech, negocio digital y producto.

Redegal cuenta con una fuerte especialización en la generación de negocio digital, materializando desde proyectos en su fase inicial a complejas estrategias y desarrollos en clave multisectorial. En su cartera de clientes nacionales e internacionales se encuentran desde pymes hasta grandes empresas que cotizan en las principales bolsas del mundo.