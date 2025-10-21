Servicio doméstico: el protocolo que será obligatorio tener en casa a partir del próximo 14 de noviembre

Si tienes servicio doméstico esto te interesa porque hay un protocolo que será obligatorio tener en casa a partir del próximo 14 de noviembre, el de riesgos laborales.

Y es que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no contemplaba tácitamente su apliación al ámbito del servicio doméstico, algo que cambió tras un Real Decreto que exige que las personas empleadoras garanticen condiciones seguras para quienes trabajan en su casa, sobre todo en relación a la protección contra la violencia y los riesgos físicos derivados de la actividad.

Para llevar a cabo este medida se iba a desarrollar una herramienta gratuita por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo que ya está disponible dsde el pasado 14 de mayo. Con esta herramienta se puede crear un documento formal de evaluación de riesgos personalizado que identifica las fuentes del riesgo, valora su gravedad o señala los costes asociados, entre otras cosas, además de realizar un informe final.

Medidas

La fecha límite para lleva a cabo estas medidas es el 14 de noviembre y, seguramente, los empleadores precisarán de asesoramiento profesional para poder cumplir con todo lo que tienen que hacer.