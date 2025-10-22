El apagón eléctrico que se vivó en España a finales del mes de abril dejó varias cuestiones en el aire sobre el uso del dinero. TTras el fallo en la red, michos cajeros y datáfonos dejarond e fucionar, por lo que las transacciones económicas en supermercados, restauranteso tiendas solo podía ser en efectivo.

Parecía que los pagos digitales iban a imponerse al dinero físico, pero como explica el Banco Central Europoe (BCE), "las características únicas del efectivo aseguran que siga siendo importante en el futuro. Los medios de pago digitales pueden resultar cómodos para muchas personas, pero no se adaptan a todo el mundo. Los pagos electrónicos coexistirán con el efectivo, pero no lo sustituirán como instrumento de pago".

Tener dinero físico otorga tranquilidad y autonomía a las personas, especialmente en momentos de incertidumbre. Si bien, también tiene sus riesgos, y no solo en los casos en los que la vivienda se inunde o se incendie y no pueda recuperarse ese dinero. El BCE ha analizado en su informe "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises" cómo el efectivo ha funcionado como un salvavidas en episodios recientes de incertidumbre. Durante la pandemia, la invasión de Ucrania o el apagón que afectó a España en abril de 2025, el dinero en metálico se convirtió en un medio de pago indispensable para los ciudadanos.

Aunque el BCE no establece una cifra universal, sí destaca las recomendaciones de varios países europeos como Países Bajos, Austria o Finlandia, donde se aconseja disponer de entre 70 y 100 euros en efectivo por persona. Esta cantidad se considera suficiente para cubrir necesidades básicas —como alimentación, medicinas o transporte— durante unas 72 horas, que es el tiempo estimado para restablecer la normalidad en caso de una interrupción grave.

Los expertos advierten que no se trata de acumular grandes sumas bajo el colchón, lo cual puede resultar inseguro, sino de mantener una cantidad moderada, accesible y adaptada al número de miembros de cada hogar. El efectivo debe entenderse como una medida de seguridad preventiva, que complementa al sistema bancario sin reemplazarlo.

El dinero tiene que provenir de fuentes legales y, si procede, debe haber sido declarado a Hacienda. Si se sospecha que tiene un origen ilícito o no declarado, Hacienda puede iniciar una investigación y solicitar justificaciones.

El Banco de España no establece limitación sobre el transporte de efectivo, pero sí existe "obligación de declarar todo movimiento interno en el territorio español de una cantidad igual o superior a 100.000 euros", según informa el organismo. El Banco de España tampoco establece límite de dinero que se pueda llevar en efectivo, pero "quien entre o salga de España con una cantidad igual o superior a 10.000 euros deberá realizar una declaración. Incluye también el desplazamiento desde o hacia países miembros de la UE y por cualquier medio: frontera terrestre, marítima o aeroportuaria".