El BBVA prepara una remuneración extraordinaria de cerca de 7.000 millones para sus accionistas en los próximos meses

El BBVA anunció el pasado jueves, una vez confirmado que su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell no había tenido éxito, que se dispone a "acelerar" el plan de retribución al accionista que desveló el pasado julio como parte de su plan estratégico 2025-2028. El banco prevé ganar 48.000 millones de euros en ese cuatrienio y que ello le permita disponer de unos 36.000 millones para remunerar a sus propietarios, de los que 13.000 millones (en torno al 13% de su actual valor bursátil) se distribuirán "a corto plazo". Lo que no detalló es cómo se repartirá esa última cantidad: más de 6.000 millones corresponderán a la retribución ordinaria a cargo los beneficios y otros cerca de 7.000 millones a una remuneración extraordinaria por el reparto del exceso de capital que acumula la entidad.

Esta última cifra es la más significativa. El BBVA tiene un objetivo autoimpuesto de capital de entre el 11,5% y el 12%, muy superior al mínimo que le exigen los supervisores. La buena evolución del negocio de los últimos años, además, le ha permitido acumular un elevado colchón sobre su propio nivel objetivo. Pese a ello, la posibilidad de que tuviera que financiar con esos recursos una segunda opa en metálico sobre el Sabadell había sembrado dudas sobre su capacidad para mantener su compromiso de remuneración al accionista. El que esa incertidumbre haya quedado despejada ayuda a entender las subidas en bolsa que acumula desde el pasado jueves.

El banco presidido por Carlos Torres, así, cerró junio con un capital del 13,34%, lo cual implica un exceso sobre el objetivo del 12% de 5.187 millones de euros. Además, prevé que antes de final de año se produzcan decisiones supervisoras por parte del Banco Central Europeo (BCE) que le aporten otro medio punto de capital, con lo que el colchón aumentaría a 7.123 millones. Y a ello habría que sumar el exceso de capital que su negocio pueda generar de forma orgánica en la segunda mitad del ejercicio.

Devolver el capital

Todo ello explica uno de los mensajes que lanzó el banco el jueves, tras conocerse el resultado de la opa: "Dado el importante exceso de capital acumulado sobre el 12%, el consejo de administración de BBVA ha acordado poner en marcha una significativa recompra de acciones adicional tan pronto como reciba la autorización del BCE". El anuncio de esta remuneración extraordinaria podría producirse el jueves de la semana que viene, coincidiendo con la presentación de los resultados del tercer trimestre, si el supervisor bancario da el visto bueno a tiempo para ello.

Los programas de recompra y amortización de acciones se han impuesto en la banca en los últimos años como vía de remuneración al accionista: en la medida en que disminuyen los títulos en circulación, incrementan el valor del banco que corresponde a cada acción superviviente y tienden a provocar que estas suban en bolsa. Lo más previsible es que el BBVA destine a esa recompra que ha anticipado solo una cantidad parcial de su exceso de capital (los analistas prevén que entre 3.000 y 3.500 millones).

Una vez cerrado el ejercicio, y con una visión más clara de cuánto capital ha acumulado y cuánto necesita retener para financiar el crecimiento del negocio, es probable que anuncie una segunda remuneración extraordinaria para que, sumada a la ordinaria a cargo de los resultados del año, alcance o incluso supere los 13.000 millones prometidos. Podría ser mediante otra recompra, un dividendo extraordinario o una combinación de ambos. Lo habitual sería que lo anunciase a finales de enero o principios de febrero, coincidiendo con la presentación de los resultados de 2025.

Resultados del año

En cuanto a la remuneración ordinaria a cargo de los resultados, el consenso de los analistas prevé que el BBVA alcance en 2025 su cuarto máximo histórico consecutivo de beneficios con 10.455 millones de euros. La política del banco es distribuir a los accionistas entre el 40% y el 50% del resultado anual, pero lo previsible es que vaya al porcentaje más alto: es lo que ha hecho los últimos años y estaría en línea con el mensaje de "acelerar" la retribución a los propietarios tras la opa.

De ser así, la retribución del año -entre dividendos y posibles recompras ordinarias- rondaría los 5.230 millones (frente a los 5.027 millones del año pasado), incluyendo los 1.844 millones del dividendo adelantado récord de 0,32 euros por acción antes de impuestos que pagará el 7 de noviembre. El dividendo complementario que pagará en abril, en consecuencia, podría superar los 0,5 euros y el total del año podría acercarse o rondar los 0,9 euros, frente a los 0,7 de 2024.

A ello se suma la recompra de acciones por valor de 993 millones que anunció en enero con cargo a los resultados de 2024 y que activará el próximo 31 de octubre, una vez eliminadas las restricciones de la opa. De ello se desprende que la remuneración ordinaria superará previsiblemente los 6.000 millones y que, por tanto, la extraordinaria se acercará a los 7.000 millones para alcanzar o superar los 13.000 millones prometidos al mercado y los accionistas. Eso sí, no es descartable que, como viene pasando los últimos años, el beneficio final del año sea superior, con lo que la remuneración ordinaria podría ser más alta y la extraordinaria algo más baja.