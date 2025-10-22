Buenas noticias para los autónomos: la Seguridad Social también les beneficia con años de cotización sin trabajar para no perjudicar la cuantía de su pensión / .

La integración de lagunas es una medida de la Seguridad Social que suma años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada. Pero, ¿qué pasa con los autónomos? Pues también pueden beneficiarse, aunque tiene ciertos condicionantes.

Y es que originalmente, la integración de lagunas excluía a los autonómos, una situación que ha cambiado desde hace algún tiempo, introduciéndose algunas excepciones.

Y es que desde el 18 de marzo de 2023, los autónomos también pueden beneficiarse de la integración de lagunas. Eso sí, solo podrán hacerlo tras un cese de actividad, durante un máximo de seis meses posteriores, y con una base de 960,60 euros mensuales.

También se contempla el que se puedan producir varios ceses. En este caso, el mecanismo puede aplicarse tras cada uno, siempre que se respeten los criterios establecidos.

Un trabajador. / Freepik

La integración de lagunas cubre los meses en los que no existió la obligación de cotizar dentro del periódo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida incluida en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 209.1.b.Esta medida es para proteger la cuantía de la pensión, no para sumar años para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse.

Cuantía

La cuantía de la pensión se calcula sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiendo el resultado entre 350. Las bases de los dos años más cercanos a la jubilación se toman por su valor nominal, mientras que el resto se actualizan según la inflación para conocer su valor real. Por eso, si dejaste de trabajar en algún momento durante esos 25 años, se puede reducir la base reguladora media, con lo que la cuantía de la pensión se verá afectada.