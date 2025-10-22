Empresa
Juguettos relanza Imaginarium y revive la marca tras su cierre
La cadena, que celebra este año su 50 aniversario, lanza al mercado cerca de 200 productos de la firma desaparecida, entre ellos los peluches de Kiconico
La emblemática marca de juguetes Imaginarium, que desapareció en abril de 2024 tras tres décadas de actividad, vuelve al mercado gracias a Juguettos, que celebra este año su 50 aniversario. La empresa pondrá a la venta más de 190 referencias que recuperan los emblemas de la firma desaparecida, entre los que destaca el peluche Kiconico.
La compañía, originaria de Villena (Alicante), adquirió hace más de un año todos los activos de la marca —patentes, diseños e imagen corporativa— tras imponerse a Toys R Us y ATAA en la puja que se abrió dentro del proceso de liquidación de la firma fundada en Zaragoza.
El relanzamiento llega justo a tiempo para la campaña de Navidad. Algunas referencias ya están disponibles y, a partir del 27 de octubre, el catálogo completo se podrá adquirir en las 275 tiendas de Juguettos repartidas por España y Andorra, así como en su web y app. Según la compañía, la previsión es que Imaginarium pueda aportar hasta un 5% de la facturación anual.
Mantener la esencia de la marca
Además de Kiconico, entre los productos de Imaginarium que vuelven a los lineales destacan 'La casa de Amanda' y los vehículos de BeepBeep. La totalidad del catálogo estará disponible en tiendas, web y app a partir del 27 de octubre, coincidiendo con la campaña de Navidad.
“Imaginarium mantiene su esencia, tanto a nivel de imagen como de concepto, y se dirige a un público que valora la innovación, la calidad y la sostenibilidad”, señala Félix López, presidente de Juguettos.
La vuelta de Imaginarium combina la recuperación de su legado con la continuidad del espíritu innovador y sostenible que caracterizó a la marca aragonesa, dirigida a un público que busca juguetes diferenciales y comprometidos con el medio ambiente.
La cadena alicantina se consolida así como el principal actor del comercio detallista de juguetes en España. Con 275 establecimientos gestionados por 37 socios cooperativistas y un equipo de más de 2.000 profesionales, la cooperativa alcanzó en 2024 una facturación de 154,6 millones de euros, un 8,5% más que en 2023. La integración de la marca Imaginarium se suma a la reciente incorporación de nueve tiendas de Poly Juguetes, reforzando su liderazgo con una cuota de mercado del 16%.
“Cuando cumples 50 años y echas la vista atrás, ves que siempre ha habido amenazas y dificultades. Lo hemos sorteado escuchando a los clientes, transformándonos y adaptando nuestra propuesta de valor”, comenta Félix López, presidente de Juguettos.
Este posicionamiento es fruto de una estrategia que se ha cimentado a lo largo de los años. La cadena ha logrado consolidar una potente marca propia, con 16 líneas y más de 900 referencias, y también ha desembarcado con fuerza en el segmento “kidult” (juguetes para el segmento junior y adultos) que ya representa un 20% de las ventas.
