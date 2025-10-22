El plus de 300 euros más que la Seguridad Social va a entregar en la paga a los mayores de 66 años: el Gobierno aprueba la medida

Como ya ocurrió en 2024 y en 2025, el 2026 viene con cambios en el sistema de pensiones. Los trabajadores que planeen jubilarse a partir del 1 de enero de 2026 deben tener en cuenta que la Seguridad Social aplicará ajustes en los requisitos, con especial incidencia en aquellos que no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido.

A partir de 2026, la edad legal de retiro se situará en un esquema doble en función de los años cotizados. Desde 2025, se está aplicando una nueva fórmula de revalorización de la pensión máxima del Sistema de Seguridad Social, consistente en la revalorización anual de misma en el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales. Esta subida anual se mantendrá cada año entre 2025 y 2050, informan desde BBVa Jubilación.

Por tanto, en 2026, si se cumpliese la estimación de tasa de variación del IPC interanual diciembre 2024-noviembre 2025, la pensión máxima subiría un 2,715% (un 2,6% de IPC interanual previo a diciembre de 2025 + 0,115%).

Quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses podrán acceder a la pensión a los 65 años. En cambio, los trabajadores que no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder jubilarse. Esto supone un incremento de dos meses respecto a la normativa de 2025, que fijaba el retiro en 66 años y 8 meses para quienes no llegaban al mínimo de cotización.

El calendario progresivo culminará en 2027, cuando la edad de jubilación quedará fijada en 67 años, salvo para quienes reúnan carreras de cotización más largas.

Aunque todas las pensiones contributivas se revalorizarán con el IPC, las pensiones mínimas, no contributivas y las de viudedad con cargas familiares recibirán un incremento adicional. Por ejemplo, la pensión mínima sin cónyuge podría pasar de 874 a 897 euros mensuales, lo que representa un aumento de 23 euros (322 euros al año). Por su parte, la pensión con cónyuge a cargo subiría de 1.127 a 1.158 euros mensuales, es decir, 31 euros más al mes (434 euros anuales). Este esfuerzo busca reducir la pobreza entre los pensionistas con menores ingresos y equiparar estas prestaciones a los estándares europeos para 2027.

En el caso de las pensiones mínimas de jubilación se revalorizarán para equipararlas progresivamente con el 100% del umbral de pobreza, para que converjan con el mismo a partir de 2027. El 1 de enero de 2026 el importe de la pensión de jubilación contributiva para un titular mayor de 65 años con cónyuge a cargo, se incrementará, adicionalmente al IPC, en el porcentaje necesario para reducir en un 50% la brecha que exista con el umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Finalmente, en 2027 la cuantía de referencia de la pensión se incrementará adicionalmente, si fuese necesario, hasta alcanzar el umbral de pobreza calculado para un hogar de dos adultos.