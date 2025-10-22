El reembolso de la Seguridad Social que "llega hasta los 2.000 euros" a los pensionistas: se confirma el pago

A mediados de año, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba un cambio normativo para que los mutualistas jubilados con derecho a la devolución del IRPF puedan recibir "de una vez y en un solo pago" lo que les corresponda a lo largo de este año, en lugar de tener que solicitarlo en la declaración de Hacienda de cada ejercicio. En Asturias hay muchos de estos contribuyentes, dado que las antiguas mutualidades, que convivieron en los años 60 y 70 con el entonces naciente sistema de Seguridad Social, afectaban a sectores con gran presencia en la región, como la minería, la industria o el naval.

l Ministerio de Hacienda insta a los mutualistas a solicitar las devoluciones del IRPF pagado de más, junto con los intereses generados, una deuda que la Agencia Tributaria está devolviendo ya desde este mes a los cotizantes a mutuas de previsión social-principalmente entre 1967 у 1978-, y que no han podido desgravarse las cotizaciones realizadas, o bien, tributaron sus pensiones en su totalidad sin que se aplicara la reducción correspondiente en la Renta.

Tras varios cambios de criterio en el pago de las cantidades adeudadas, este verano el Congreso de los Diputados avaló una reforma legal que permitirá devolver en un solo pago la deuda en el IRPF, en lugar de prorratearse durante varios ejercicios según la legislación anterior. El cambio normativo surge tras el reconocimiento de este derecho por parte del Tribunal Supremo en 2023.

La medida se aplica a los ejercicios fiscales que todavía no han prescrito, concretamente los periodos impositivos de 2019, 2020, 2021 y 2022. En cuanto a los ejercicios 2023 y 2024, las devoluciones se realizan de forma automática.

De esta forma, el Congreso ha dado respuesta definitiva a la deuda histórica de Hacienda. A continuación, explicamos paso a paso las claves para recibir las devoluciones del exceso del IRPF.

El motivo por el que se ha prolongado la deuda se debe a que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se creó en 1979; antes de que existiera este tributo, las aportaciones a mutualidades laborales no eran deducibles fiscalmente. Durante décadas los mutualistas reclamaron una corrección del agravio, acudiendo incluso a los tribunales.

Se requiere haber realizado aportaciones a mutualidades antes del 1 de enero de 1999, y que estas no se hayan reducido o minorado en la bases imponibles del IRPF

Es importante destacar que la compensación solo se aplica a quienes cumplen los requisitos y que actualmente soportan retenciones de IRPF en su pensión, quienes ya recibieron devolución anteriormente o cuyas prestaciones actuales están exentas de retención, quedan excluidos.

Sobre cómo se devolverá el exceso, la Agencia Tributaria se encargará de calcular el importe de la devolución de forma automática según la historia de cotizaciones y pensiones de cada ciudadano. De esta manera, los pensionistas acabarán cobrando las cantidades demandadas –más de 2.000 euros en muchos caso-