La Seguridad Social lanza un importante aviso para los trabajadores: puede ser obligatorio aunque sean solo 100 euros

La Seguridad Social es muy clara con sus normas, todas las personas que reciban ingresos habituales tienen que darse de alta como trabajadores autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), independientemente del dinero que se ingrese, aunque sean solo 100 euros.

Y esto guarda especial relevancia sobre todo tras publicacarse el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que vigilapara que no se den prácticas laborales que perjudiquen a los trabajadores. Esto es el exceso de horas extraordinarias, contratos fraudulentos, empleo en "B" o falsos autónomos. Además, a la hora de vigilar también se tendrá en cuenta el teletrabajo.

Personas trabajando. / Freepik

Para analizar todos estos datos se tomarán en cuenta tanto las nóminas como las bases de cotización y el registro horario, que es obligatorio. Así que en el caso de que haya alguna cosa que no case bien, la empresa podría tener problemas.

Falsos autónomos

También se luchará contra los falsos autónomos, es decir, personas que realmente están trabajando para empresas pero que, en lugar de estar contratados por ellas, se ven obligados a darse de alta como autónomos. Aunque siempre se ha vigilado esta mala práctica, ahora se vigilará mucho más a fondo.