La Seguridad Social te permite aumentar tu pensión gracias al convenio de cotización: estas son las personas beneficiadas

Si estás a punto de jubilarte e hiciste algún tipo de práctica laboral en el pasado que no contaba en la cotización, ojo, porque la Seguridad Social te permite aumentar tu pesión gracias al convenio de cotización, siempre que cumplas con los requisitos.

Y es que estamos hablando de un trabajo que hasta hace muy poco no entraba en la cotización. Desde mayo del año pasado se ha habilitado un convenio especial que permite computar hasta 1.825 días de prácticas realizadas sin cotización obligatoria,

¿Y a quién beneficia? Pues a un número importante de personas, desde estudiantes, investigadores, perfiles artísticos y deportivos. De este modo, podemos incluir las prácticas no remuneradas realizadas antes del 1 de enero del año pasado en la universidad, formación profesional, enseñanzas artísticas o deportivas. También se incluyen las prácticas remuneradas finalizadas antes del 1 de noviembre de 2011, cuando no existía obligación de cotizar.

Dos mujeres en un laboratorio. / Freepik

Lo mismo ocurre con los investigadores que realizaron el doctorado antes del 4 de febrero de 2006 y los afectados por la anulación del Real Decreto 1707/2011, si las prácticas concluyeron antes del 28 de junio de 2013.

Solo están excluidas las prácticas bajo la modalidad de formación profesional intensiva.

Cómo solicitarlo

Para acceder al convenio de cotización hasta que acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social, siendo el último día para hacerlo el 31 de diciembre de 2028.