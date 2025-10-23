Ya es oficial, la vuelta de tuerca al complemento de brecha de genero que prepara la Seguridad Social de 36 euros al mes / .

La Seguridad Social está pretende darle una vuelta de tuerca al complemento de brecha de género, un plus de 36 euros al mes por hijo que tiene el objetivo de compensar a las personas cuya carrera laboral se haya visto perjudicada por el nacimiento o la adopción de un hijo. Y es que hasta ahora se concedía de oficio y de forma indiscriminada.

El principal cambio es que habrá que solicitar este complemento y demostrar que lo mereces. Además, hay una serie de condiciones de las que al menos hay que cumplir una.

Entre estas condiciones está el tener más de 90 días sin cotización en el periodo comprendido entre los nueve meses anteriores al nacimiento o la resolución judicial de adopción, y los seis años posteriores. Otra es que la suma de las bases de cotización de los 24 meses siguientes al nacmiento o adopción sea menor en más de un 10 por ciento a la suma de las bases de los 24 meses inmediatamente anteriores. La última condición, haber cotizado menos de 180 días antes del nacimiento o adopción.

De este modo, se busca que la ayuda, que se da en la jubilación, sea lo más justa posible y que se adecue con la normativa europea.