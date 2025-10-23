La Seguridad Social está pidiendo devoluciones por cobros de más en el Ingreso Mínimo Vital y esta es la razón por la que lo está haciendo / .

El Ingreso Mínimo Vital es un mecanismo del Gobierno para que las personas que menos dinero tienen puedan llegar a fin de mes. Sin embargo, este dinero no es algo que te da la Seguridad Social sin condiciones, todo lo contrario, de hecho está pidiendo devoluciones por cobros de más.

Lo explica el funcionario Alfonso Muñoz en un vídeo que ha colgado en su perfil de Youtube señalando que está relacionado con los datos reales de la Declaración de la Renta. Y es que si durante el año anterior cambió la situación laboral o los ingresos, habrá que ajustar el Ingreso Mínimo Vital. De este modo, la Seguridad Social pedirá la devolución del dinero que haya dado de más, ya que hasta entonces se basaba en unos datos que han cambiado.

Dinero. / Freepik

Para entendernos, la cuota del Ingreso Mínimo Vital se estima en función de los ingresos de hace dos años. ¿Y por qué no de los ingresos del año pasado? Pues porque la Seguridad Social no tiene los datos de la Declaración de la Renta (que siempre es del año anterior) hasta el mes de septiembre. Así que lo que hace a final de año es reajustar la cuota con los datos de la última Declaración de la Renta.

Cuotas

De este modo, si no ha cambiado nada, la cuota se mantiene y no hay que devolver nada. Pero si ha cambiado para mejor, habrá que devolver parte de lo que hemos cobrado.