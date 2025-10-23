Esto es lo que tienes que hacer si la Seguridad Social te da el alta sin estar recuperado: "Puedes perder tu empleo"

Si estás de baja laboral, tienes que tener mucho cuidado, porque a veces el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede darte el alta médica aunque no estés recuperado totalmente. Y en ese caso, lo mejor es actuar cuanto antes: "Puedes perder tu empleo".

Por eso, el abogado laboralista Víctor Arpa aprovechó su cuenta de la red social de Instagram para darte las claves sobre qué es lo que tienes que hacer. Para empezar, qué significa que el Instituto Nacional de la Seguridad Social te dé el alta, pues que desde ese instante dejas de cobrar la prestación por incapacidad temporal y tienes que incorporarte al trabajo en el siguiente día hábil. Si no lo haces, la empresa puedes considerarlo falta injustificada con el consiguiente riesgo para tu puesto de trabajo.

El abogado también explica que deberías hablar con tu médico para que te dé los informes necesarios y contactar con un abogado laboralista porque "una mala gestión o un simple retraso puede hacerte perder la prestación e incluso tu empleo".

¿Qué hago? Pues depende del tiempo que llevases de baja. Si es antes de cumplir un año, tienes cuatro días naturales para presentar un procedimiento de disconformidad en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si llevas más de un año, el plazo se amplía hasta los once meses.

Petición rechazada

En el caso de que se rechace deberias acudir al juzgado de lo social.