Esto es lo que tienes que hacer si la Seguridad Social te da el alta sin estar recuperado: "Puedes perder tu empleo"
El abogado laboralista Víctor Arpa te da las claves para actuar cuanto antes
Si estás de baja laboral, tienes que tener mucho cuidado, porque a veces el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede darte el alta médica aunque no estés recuperado totalmente. Y en ese caso, lo mejor es actuar cuanto antes: "Puedes perder tu empleo".
Por eso, el abogado laboralista Víctor Arpa aprovechó su cuenta de la red social de Instagram para darte las claves sobre qué es lo que tienes que hacer. Para empezar, qué significa que el Instituto Nacional de la Seguridad Social te dé el alta, pues que desde ese instante dejas de cobrar la prestación por incapacidad temporal y tienes que incorporarte al trabajo en el siguiente día hábil. Si no lo haces, la empresa puedes considerarlo falta injustificada con el consiguiente riesgo para tu puesto de trabajo.
El abogado también explica que deberías hablar con tu médico para que te dé los informes necesarios y contactar con un abogado laboralista porque "una mala gestión o un simple retraso puede hacerte perder la prestación e incluso tu empleo".
¿Qué hago? Pues depende del tiempo que llevases de baja. Si es antes de cumplir un año, tienes cuatro días naturales para presentar un procedimiento de disconformidad en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Si llevas más de un año, el plazo se amplía hasta los once meses.
Petición rechazada
En el caso de que se rechace deberias acudir al juzgado de lo social.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?