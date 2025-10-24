El abogado Andrés Millán advierte sobre los riesgos de vivir del alquiler: "Solo para gente con inteligencia financiera y gran patrimonio"

Seguro que habrás visto un montón de vídeos en redes sociales de presuntos asesores financieros que te aseguran que la mejor inversión es el alquiler de pisos. Pero ojo, no es algo para todo el mundo como advierte el abogado Andrés Millán: "Solo para gene con inteligencia financiera y gran patrimonio".

Millán, que tiene un perfil en la red social de Tik Tok bajo el nombre de Lawtips da cuenta de los riesgos de vivir del alquiler en uno de sus vídeos señalando que "a una casa de un millón de euros podrías sacar unos 3.000 euros de alquiler. Pero con ese mismo millón invertido en tres viviendas de 330.000 euros puedes obtener 4.500 euros al mes en rentas". Hasta aquí todo bien pero, "¿De verdad lo vas a hacer? ¿Tienes el temple para invertir todo tu dinero en un fondo indexado y no tocarlo durante 25 años?".

@lawtips NUNCA COMPRES LA CASA EN LA QUE VIVES (debate explicado) ♬ sonido original - Lawtips

Para el abogado, "este argumento solo tiene sentido si tienes gran inteligencia financiera o un gran patrimonio. Pero no para el común de los mortales". Y es que "es necesario que consigas esa rentabilidad que haga que estar alquilado te salga más barato que comprar durante 25 años".

Consejo financiero

Así que, en su opinión, "comprar la casa en la que vives tiene sentido para la mayoría de la gente, porque además cuando te jubiles y tus ingresos disminuyan, será el lugar en el que vivas mientras los alquileres no paran de subir".