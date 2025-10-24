El abogado Andrés Millán advierte sobre los riesgos de vivir del alquiler: "Solo para gente con inteligencia financiera y gran patrimonio"
Algo que no es para todo el mundo
Seguro que habrás visto un montón de vídeos en redes sociales de presuntos asesores financieros que te aseguran que la mejor inversión es el alquiler de pisos. Pero ojo, no es algo para todo el mundo como advierte el abogado Andrés Millán: "Solo para gene con inteligencia financiera y gran patrimonio".
Millán, que tiene un perfil en la red social de Tik Tok bajo el nombre de Lawtips da cuenta de los riesgos de vivir del alquiler en uno de sus vídeos señalando que "a una casa de un millón de euros podrías sacar unos 3.000 euros de alquiler. Pero con ese mismo millón invertido en tres viviendas de 330.000 euros puedes obtener 4.500 euros al mes en rentas". Hasta aquí todo bien pero, "¿De verdad lo vas a hacer? ¿Tienes el temple para invertir todo tu dinero en un fondo indexado y no tocarlo durante 25 años?".
Para el abogado, "este argumento solo tiene sentido si tienes gran inteligencia financiera o un gran patrimonio. Pero no para el común de los mortales". Y es que "es necesario que consigas esa rentabilidad que haga que estar alquilado te salga más barato que comprar durante 25 años".
Consejo financiero
Así que, en su opinión, "comprar la casa en la que vives tiene sentido para la mayoría de la gente, porque además cuando te jubiles y tus ingresos disminuyan, será el lugar en el que vivas mientras los alquileres no paran de subir".
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer