Alfonso Muñoz, trabajador de la Seguridad Social: "Este es el mejor mes para pedir la jubilación"
Hay que tener cuidado con las penalizaciones en la cuantía de la pensión
La edad legal para jubilarse en España es a los 66 años y ocho meses. Sin embargo, algunas personas pueden acogerse a la jubilación anticipada que puede solicitarse de forma voluntaria o involuntaria. Eso sí, hay que tener cuidado con las posibles penalizaciones en la cuantía de la pensión. Afortunadamente, el trabajador de la Seguridad Social Alfonso Muñoz está aquí para ayudarnos: "Este es el mejor mes para pedir la jubilación".
Y el primer consejo del que da cuenta en un vídeo que ha colgado en su perfil de Youtube es que "nunca solicites la jubilación justo dos años antes de la edad ordinaria de jubilación".
Y es que si lo haces justo en ese momento, que es cuando se podría solicitar, se podrían aplicar coeficientes reductores que hagan que la cuantía de la pensión sea menor de la que te podría corresponder: "Quizá te interese solicit la jubilación justo un año y nueve meses antes de tu edad ordinaria de jubilación".
Para el experto, "un buen momento para iniciar el trámite puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al IPC".
Ejemplo
Y, por ejemplo, "si te jubilas el 31 de diciembre, a partir del día siguiente se le aplicará la subida a tu pensión, por lo que el importe podría ser superior al que te hubiese correspondido si te hubieses jubilado meses más tarde".
