El Ibex 35 sube un 0,3% y alcanza los 15.800 enteros

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,3%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a conquistar la cota psicológica de los 15.800 enteros y a situarse en los 15.843,6 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada marcada por las nuevas amenazas comerciales del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que en esta ocasión han tenido a Canadá como principal destinatario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en las últimas horas de este jueves el fin de toda negociación comercial con Canadá con motivo de un anuncio con imágenes del expresidente Ronald Reagan contrario a la imposición de aranceles publicado por el gobierno de la provincia de Ontario, aunque el magnate republicano lo ha atribuido al Ejecutivo canadiense.

En el terreno empresarial español, Duro Felguera ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 14 de noviembre, cuyo orden del día se centrará exclusivamente en someter a votación la aprobación o el rechazo del plan de reestructuración en todos sus términos. CaixaBank, por otro lado, ha ejecutado el 84,73% de su recompra de acciones en la decimonovena semana del programa, cuyo importe máximo se ha fijado en 500 millones de euros.

Bajo el plano 'macro', el paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas del Ibex 35 correspondían a CaixaBank (+1%), ACS (+0,85%) e Indra (+0,8%), mientras que en el lado contrario destacaban las caídas de Acciona Energía, con un descenso del 0,9%, y Ferrovial, que bajaba un 0,5%, lastrada por el efecto 'ex dividendo'.

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy en 'verde'. En concreto, Milán subía un 0,3%; París, un 0,2%; Londres y Francfort, un 0,1%, en cada caso.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, descendía un 0,6% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 65,61 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, bajaba un 0,5%, hasta los 61,47 dólares. En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1612 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,113%.