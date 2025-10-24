Ya es oficial, la Seguridad Social te permite sumar el servicio militar al cómputo de años cotizados para anticipar tu jubilación
Algo que mucha gente no sabe
Si hiciste el servicio militar obligatorio, la Seguridad Social te permite sumar el tiempo que pasaste en la mili al cómputo de años cotizados para anticipar tu jubilación.
Se trata de algo que mucha gente no sabe pero de la que dio cuenta en su canal de Youtube Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, al hablar sobre los requisitos para acceder a la jubilación anticipada.
Cuenta Muñoz que "la jubilación anticipada involuntaria puede solicitarse cuatro años antes de nuestra edad ordinaria de jubilación siempre que se acrediten 33 años cotizados, una situación legal de desempleo y causas recogidas en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social". En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, esta es "dos años antes de nuestra edad ordinaria de jubilación con un requisito de 35 años cotizados y que el importe de nuestra pensión resultante sea superior a la pensión mínima de mayor de 65 años según la situación familiar".
Servicio militar
Y aquí es donde el funcionario cuenta que el servicio militar "sirve para alcanzar el periodo de años cotizados, esto significa que los meses o hasta un año completo de la mili pueden sumarse al cómputo total de años cotizados". Eso sí, hay que tener en cuenta que la jubilación anticipada "tiene una penalización"; es decir, implica cobrar una pensión más baja.
