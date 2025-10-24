Mercado laboral
España bate un nuevo récord de empleo y roza los 22,4 millones de ocupados en el tercer trimestre
El mercado laboral español está creciendo y el aumento de la ocupación cohabita con un leve incremento del paro, que repunta hasta el 10,4%
El mercado laboral español, que históricamente ha ido más a remolque que no ha tirado de la economía, está alargando su ciclo expansivo de crecimiento de tal manera que genera unas expectativas que no es capaz de cumplir de inmediato. Así lo constatan los datos del tercer trimestre de este 2025, que muestran como es posible que España bata un récord de ocupación y roce los 22,4 millones de ocupados y, al mismo tiempo, aumente la tasa de paro.
Nunca en España había habido tanta gente trabajando al mismo tiempo, pero es que tampoco había habido tanta gente dispuesta a trabajar. Crece la población activa, pero no se genera empleo a suficiente velocidad como para absorber a toda ese personal y, por ello, crece tanto la población ocupada, como la parada. La tasa de desempleo se incrementó dos décimas en el tercer trimestre respecto al segundo y se instaló en el 10,4%.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer