Todos los pensionistas que cambien sus circunstancias personales o familiares se verán beneficiados por la Seguridad Social con la subida de la pensión de jubilación siempre que la pensión mínima les dé derecho a una cuantía superior / .

Cuando nos jubilamos, la Seguridad Social estima una cuantía de la pensión que deberemos de cobrar todos los meses. Pensión que puede incrementarse con respecto al IPC, aunque en ese caso se trata de una subida generalizada.

Sin embargo, hay otra forma de conseguir que nos suba la pensión, pero en este caso a nivel individual. Esto se consigue gracias al complemento a mínimos, con el que se trata de ser justos en el reparto de las pensiones. Eso sí, se tiene que dar un cambio de las circunstancias personales y familiares, y siempre que la pensión mínima les dé derecho a una cuantía superior.

Pensionistas. / Freepik

El artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social regula este complemento a mínimos que pretende garantizar una pensión básica y mínima a quienes, a pesar de haber cotizado, no alcanza la pensión mínima estalecida y tienen bajos niveles de renta. Por eso, y a diferencia de la subida del IPC que es para todos, el complemento a mínimos tiene en cuenta cada caso de forma individual.

Cambio de circunstancias

¿Y cómo puede cambiar la situación personal o familiar del pensionista para que se aplique este complemento? Pues puede casarse y tener a una persona que dependa económicamente de nosotros, por ejemplo.