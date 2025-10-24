La Seguridad Social regala a los pensionistas el carnet especial con el que ahorrar cientos de euros a final de mes: todos los descuentos

¿Estás jubilado? Si lo has hecho recientemente a lo mejor no conozcas el carnet de jubilación o carnet de pensionista. Este es un certificado que puedes sacar a través de la seguridad social que te da muchas ventajas y descuentos por ser pensionista.

El “carnet de pensionista o jubilado”, también conocido como tarjeta de pensionista, es un certificado que emite el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para justificar la condición de pensionista y acredita que estás percibiendo una pensión de jubilación y te permite ver en todo momento un resumen de tus prestaciones. Es gratuito y se puede sacar de manera fácil desde la sede electrónica de la seguridad social. Con el carnet de pensionista puedes acceder a numerosos descuentos y ventajas. Por ejemplo:

El El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) tiene un amplio programa en paquetes turísticos subvencionados con una gran variedad. Además, muchas agencias de viaje del sector privado también cuentan con descuentos para mayores en una gran variedad de destinos, tanto nacionales como internacionales. Empresas de transporte como Alsa también ofrecen descuentos a pensionistas de hasta el 40% en la compra de billetes y abonos.

Iberia es otra de las empresas que ofrece descuentos. Otros servicios en los que el carnet de jubilación te ofrece descuentos y ventajas son gimnasios y centros deportivos. Y también en la oferta de ocio: museos, conciertos, salas de exposiciones, etc.

Puedes conseguirlo dentro de la web de la seguridad social, el trámite se llama ‘certificado individualizado de prestaciones'.

Una sociedad más envjecida

España avanza hacia una sociedad cada vez más envejecida. Casi 10 millones de mayores de 65 años residen actualmente en el país, son uno de cada cinco del total de la población, destaca el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un estudio sobre envejecimiento y bienestar, que expone que el desafío será cómo vivir más años con buena salud.

"El reto para los próximos años no será únicamente vivir más, sino vivir mejor, con más salud y autonomía durante una vida cada vez más larga", plantean los investigadores en el estudio 'Un perfil de las personas mayores en España 2025: envejecimiento, salud y bienestar en cifras', una radiografía del envejecimiento en España, que combina datos demográficos, de salud, economía, cuidados y digitalización.

El informe revela que "la nueva vejez será femenina" y que ya son más del doble que los hombres entre los 80 y 85 años. Pero también que "está llegando la primera generación de mayores en las que las mujeres tienen los mismos estudios que los hombres", ha explicado el coordinador del estudio, Julio Pérez Díaz, durante su presentación en la sede del CSIC. El envejecimiento de la población española continúa acelerándose. La proporción de mayores de 80 años alcanza el 6,1 %, y los mayores de 90 años suman más de 650.000, evidenciando un proceso de sobreenvejecimiento que se acentuará con la llegada a la vejez de las generaciones del 'baby boom', recoge el estudio.

La población de mayores de 65 años está en el 20,5 por ciento, pero en los próximos años alcanzará el 30 por ciento, casi una de cada tres personas tendrá mas de 65" en unos 15 años, ha vaticinado el coordinador del estudio.

Los hábitos de vida influyen de manera significativa en la salud. El mantenimiento de un peso saludable, la práctica regular de ejercicio físico y la ausencia de consumo de tabaco se consolidan como los principales factores de prevención frente a enfermedades crónicas y pérdida de autonomía funcional, señalan los investigadores.