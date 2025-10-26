La Seguridad Social reajusta el pago para pensionistas menores de 60 años y que todavía sigan trabajando: 9.275 euros extra al año

Los trabajadores que planeen jubilarse a partir del 1 de enero de 2026 deben tener en cuenta que la Seguridad Social aplicará ajustes en los requisitos, con especial incidencia en aquellos que no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido.

Esta actualización, prevista en la Ley 27/2011 y ratificada por el Real Decreto-ley 2/2023, responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de un sistema que afronta la presión del envejecimiento poblacional.

En España, prácticamente uno de cada cinco habitantes cobra algún tipo de pensión. Concretamente, a finales de 2024 la Seguridad Social contabilizaba 10.281.477 pensionistas. Tal y como explican desde CaixaBank, "en 2025, la pensión mínima contributiva de jubilación para mayores de 65 años se establece en 12.241,60 euros para jubilados de 65 años o más sin cónyuge a cargo y 15.786,40 euros para quienes sí lo tienen. Los menores de esa edad cobrarán un mínimo de 11.452 euros si no tienen cónyuge a cargo. Las cuantías se reducen ligeramente si se tiene un cónyuge no a cargo" .

El complemento a mínimos se encuentra regulado en el artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social que publica el BOE. En 2025, la pensión mínima contributiva de jubilación para mayores de 65 años se establece en 12.241,60 euros para jubilados de 65 años o más sin cónyuge a cargo y 15.786,40 euros para quienes sí lo tienen. Los menores de esa edad cobrarán un mínimo de 11.452 euros si no tienen cónyuge a cargo. Las cuantías se reducen ligeramente si se tiene un cónyuge no a cargo.

En cuanto a las pensiones por incapacidad permanente, su cuantía mínima también depende de las circunstancias del pensionista, como su edad, grado de invalidez o la existencia de un cónyuge. Estas son las que se han establecido en 2025. Las pensiones mínimas de viudedad en 2025 son similares a las establecidas por jubilación, que se asimilan a las circunstancias de la persona viuda. En el caso de titulares que aún no han cumplido 60 años de edad, esa cuantía se establece en 9.275 euros al año.

Hay que destacar, que los nuevos jubilados, Haber cotizado más de 36 años y seis meses no supondrá una mejora en la pensión de aquellos que se jubilen en la edad ordinaria en 2026, ya que se habrá alcanzado el 100% de la pensión. Se trata de una norma recogida en la Ley 27/2011, en la que se estableció el actual método de cálculo y la edad de jubilación ordinaria legal.