Las familias que tengan dos hijos en Asturias ya tienen derecho al ingreso de 1.000 euros de la Agencia Tributaria y puede llegar hasta los 2.000

El pasado 30 de junio finalizó la campaña de la Renta 2024 y son muchos los que esperan la devolución. La Agencia Tributaria ha devuelto ya 9.100 millones de euros a 12.577.000 contribuyentes al término de la campaña de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2024 (IRPF 2024), con un crecimiento de las devoluciones del 0,7% en número y del 5,8% en importe con respecto al cierre del año anterior, de tal forma que, a día de hoy se han abonado el 78,9% de las devoluciones solicitadas en número y el 66,5% de los importes a devolver que se han solicitado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 24.570.000 declaraciones, un 2,3% más que el año pasado, de las cuales 15.932.000 con resultado a devolver y 6.934.000 a ingresar. A la hora de hacer la declaración hay que estar atentos a las nuevas deducciones. Además de los beneficios fiscales habituales, es de vital importancia conocer cuáles son las deducciones autonómicas de tu comunidad. En algunos puntos de España se puede introducir el gasto de las gafas y lentillas, el gimnasio... Por eso es muy importante informarse antes de hacer la declaración o contar con el asesoramiento de un experto.

Entre los puntos más importantes a revisar está el de las ayudas a los hijos. En muchas autonomías hay deducciones fiscales por el cuidado del menor cuando tiene una edad determinada y beneficios fiscales específicos para las familias monoparentales o numerosas. También hay que tener en cuenta que durante los primeros tres años de los niños, la madre cuenta con una ayuda a la maternidad de 100 euros al mes o 1.200 euros al año.

Desde el pasado año en Asturias las familias con dos hijos son consideradas "familia numerosa" a efectos fiscales y podrán desgravarse 1.000 euros. En el caso de las familias tradicionales especiales, la cuantía llega a los 2.000 euros. Además, en Asturias hay una desgravación de 300 euros por el primer hijo y 600 a partir del segundo, hasta que cumpla 26 años.

Como señala la página oficial de la Agencia Tributaria, estos son las cuantías y los requisitos para saber si tienes derecho a la deducción.

Los contribuyentes que formen parte de una unidad familiar que, a fecha de devengo del impuesto, ostente el título de familia numerosa expedido por la autoridad competente en materia de servicios sociales, tendrán derecho a una deducción de:

1.000 euros para familias numerosas de categoría general.

Se equiparan a las familias numerosas de categoría general, a los efectos de esta deducción, las familias que a fecha de devengo del impuesto estén constituidas por uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no comune s . En este supuesto solo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible no resulte superior a 35.000 euros en tributación individual ni a 45.000 euros en tributación conjunta.

. En este supuesto solo tendrá derecho a esta deducción el contribuyente cuya base imponible no resulte superior a 35.000 euros en tributación individual ni a 45.000 euros en tributación conjunta. 2.000 euros para familias numerosas de categoría especial.

Requisitos y condiciones

Las condiciones necesarias para la consideración de familia numerosa y su clasificación por categorías se determinarán con arreglo a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. La deducción únicamente resultará aplicable en los supuestos de convivencia del contribuyente con el resto de la unidad familiar. Cuando exista más de un contribuyente con derecho a la aplicación de la deducción y estos realicen declaración individual del impuesto, la deducción se prorrateará por partes iguales, aplicándose el beneficio fiscal únicamente en la declaración de aquellos que cumplan las condiciones establecidas para ser beneficiarios de la misma.

Las anteriores circunstancias se entenderán referidas a la fecha de devengo del impuesto.

Cumplimentación

