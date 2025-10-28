Se acabó viajar solo en el Imserso: la Seguridad social confirma qué acompañante se puede llevar (y no hace falta que tenga la edad mínima establecida)

Una tarifa plana de 50 euros para las pensiones más bajas y viajes con mascotas. Son parte de las novedades del nuevo programa de turismo social del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) que este año celebra su 47.º aniversario desde su creación por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre. Son un total de 879.213 plazas las que se ofrecen en toda España.

Para todos los que se hayan apuntado en esta ocasión al Imserso y estén pensando dónde irse a descansar hay buenas noticias, después del jarro de agua fría del año pasado: Benidorm, el destino estrella, el más demandado, regresa a la oferta para los asturianos. También vuelve Matalascañas (Huelva), que se cayó en 2024 para disgusto de los pensionistas del Principado. Lo que no cambia es la duración de las estancias, que como mucho serán de 10 días (el año pasado ya se cayeron las de dos semanas). También desde Asturias habrá amplia oferta de viajes culturales y de naturaleza, sobre todo por el interior peninsular, algo que se incluyó hace pocos años y que cada vez cuenta con más demanda.

En principio esa es la previsión, según los datos que manejan las agencias de viajes del Principado, si bien esto es provisional y la lista definitiva se determinará este mismo domingo, horas antes de empezar la comercialización. Por tanto, en el sector aconsejan esperar a la oferta oficial, el lunes, para elegir destino. Otras novedades del programa 2025/2026 son los suplementos aplicables a partir del segundo viaje y los incrementos en temporada alta. Junto a los asturianos también pueden apuntarse de este lunes los de Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Posteriormente, el 8 de octubre será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia. En general, por el número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada. El Imserso destaca que en esta nueva temporada se busca expandir el derecho a un "envejecimiento activo" a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas.

Cabe destacar que para poder participar en este programa hay que "ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español; Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del sistema de Seguridad Social español con cincuenta y cinco o más años de edad; ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad. Ser asegurado o beneficiario del sistema de la Seguridad Social español, con sesenta y cinco años o más años de edad".

En cuanto a quién puede acompañar al beneficiaro, el Imserso es claro: "las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad de que estos reúnan los requisitos exigidos en el artículo 4.1. Asimismo, las personas usuarias podrán ir acompañados de los hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que viajen con sus padres y se alojen en la misma habitación o, en su caso, abonen el suplemento establecido para habitaciones individuales que estará sujeto a la disponibilidad de plazas".