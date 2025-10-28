Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ibex 35 arranca al alza un día después de marcar su máximo histórico

En el plano internacional, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha mantenido un encuentro bilateral en el palacio Akasaka de Tokio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde han firmado un acuerdo para el procesamiento y suministro de tierras raras y minerales críticos por el cual los dos países "intensifican sus esfuerzos de cooperación" en la materia

Señal de la Bolsa de Madrid frente a la fachada del edificio, en Madrid (España) / Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

16.027,60 puntos. Así abría el principal selectivo español un día después de alcanzar su máximo histórico en bolsa este lunes. Ha necesitado 20 años para hacerlo y, hoy martes, reafirma su seña. El Ibex 35 arranca la jornada con alzas superiores al 0,24%, lo que le ha llevado a superar los 16.038 puntos minutos después de la apertura.

Iberdrola, que ha presentado resultados hoy, lidera el verde y sube más de un 1,8%. Le acompañan Acciona y Endesa, con avances que giran en torno al 1,9% y al 0.7%, respectivamente.

Las primeras señales del día en los mercados asiáticos han llegado con ligeras caídas. En Japón, el Nikkei ha retrocedido un 0,2% después de los récords alcanzados ayer. En Wall Street, los futuros apuntan a una jornada de estabilidad en torno a sus máximos históricos, en un día con menos actividad en la agenda económica.

