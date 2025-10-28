El incentivo extra para los trabajadores que van todos los días a trabajar: "Se esfuerzan todos los días y que vean una recompensa"

El Partido Popular ha apostado por impulsar un plan de reducción del absentismo laboral, que pasa por crear "los incentivos adecuados" para aquellos trabajadores "que todos los días van a trabajar y que se esfuerzan todos los días".

"La cuestión es crear los incentivos adecuados para que aquellos trabajadores que todos los días van a trabajar y que se esfuerzan todos los días vean una recompensa y vean que merece la pena seguir viniendo a trabajar todos los días", ha explicado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, durante su intervención en 'New Economy Forum'. Según ha apuntado el vicesecretario de Economía del PP, en España ha aumentado el absentismo y tiene "un marcado carácter procíclico", por lo que ha abogado por el impulso de estos incentivos de cara a favorecer y recompensar a los empleados que acuden día a día a su puesto de trabajo.

Además, Nadal considera que el mercado de trabajo español necesita también incentivar la incorporación al mercado laboral, con menos impuestos y más incentivos; fomentar una mejor formación e impulsar una mayor flexibilidad, tanto para la empresa como al trabajador, para adaptar el trabajo a un siglo XXI.

"Si trabajara un 13% más de españoles de los que ahora mismo lo hacen, podríamos no solamente incrementar la riqueza, sino disminuir la presión fiscal porque los mismos ingresos tributarios los podríamos distribuir entre un mayor número de gente", ha asegurado el vicesecretario del PP. Con todo, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha asegurado que el objetivo del PP es que en "España vuelva a merecer la pena trabajar, para que el país y las familias prosperen e incrementen sus rentas y para ello pide elevar la productividad para que los salarios sean más altos y reducir la imposición para que los españoles perciban más en su salario neto cuál es el fruto de su trabajo".

"Creemos en un país de pequeños propietarios donde el esfuerzo y el trabajo rente, donde el emprendimiento tenga oportunidades y las clases medias recuperen el orgullo de ser la columna vertebral del país", ha enfatizado.

Sanciones a los trabajadores que registren incorrectamente su jornada

Los incumplimientos en materia de jornada, vacaciones y tiempo de trabajo, pueden dar lugar a la infracción grave . Procede esta infracción grave cuando se compruebe que las empresas han cometido una transgresión de las normas y los límites establecidos por la legislación o por los convenios colectivos en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo, explican desde el ministerio de Trabajo.

Trabajo subraya que el deber de registro también recae en el trabajador por derivar del contrato de trabajo. Por ello, las empresas podrán sancionar a quienes se nieguen a fichar o lo olviden de forma reiterada.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera infracción grave el incumplimiento del registro horario (artículo 7.5). En su artículo 40 prevé multas de entre 751 y 7.500 euros en función de la graduación de la falta