Adiós a la ley de alquileres: los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato
Se trata de un cambio significativo
Atento si tienes una vivienda en alquiler, y es que ha habido un cambio en la ley de alquileres por el que los inquilinos podrán quedarse en la vivienda aunque el propietario no renueve el contrato.
Una medida que tienen en cuenta los problemas que está teniendo la población para acceder a una vivienda digna y frenar la especulación inmobiliaria. Sin embargo, también cuenta con el rechazo de muchos propietarios que ven limitados sus derechos con la nueva normativa. La iniciativa se aplicará a todos los nuevos contratos firmados a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo a lo establecido en la nueva ley, se establece una nueva duración mínima del contrato que es de cinco años para personas físicas y siete años para las jurídicas. Además, siempre que el inquilino cumpla con las mensualidades y todas sus obligaciones, se establece una prórroga de tres años obligatorios.
Subida de precios
Además, la nueva ley también regula la subida de los precios del alquiler, que hasta ahora podía ser del IPC de forma libre o pactada, y ahora tendrá que ser un índice oficial limitado. Asimismo, habrá limitación de precios en las zonas tensionadas y se ha ampliado la suspensión de los deshaucios hasta el 31 de diciembre de este año.
