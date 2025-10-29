Endesa eleva un 22% su beneficio hasta septiembre y prevé cerrar 2025 con cerca de 2.000 millones de euros

Endesa ha cerrado los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 1.711 millones de euros, un 21,9% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía, dirigida por José Bogas, refuerza así sus previsiones anuales y mantiene el objetivo de alcanzar unos 2.000 millones de euros de ganancias al cierre del ejercicio.

Entre enero y septiembre, los ingresos de la eléctrica ascendieron a 15.948 millones de euros, un 1,2% más que en 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 4.224 millones, lo que supone un aumento del 8,8% interanual, impulsado por la mejora del negocio liberalizado y un entorno de precios energéticos más estable.

El beneficio neto ordinario, que excluye los elementos extraordinarios, también avanzó con fuerza: un 26,1% más, hasta los 1.735 millones de euros. Estos resultados sitúan a la compañía en el rango alto de las previsiones que presentó en su último Capital Markets Day, donde estimó para 2025 un beneficio neto ordinario de entre 1.900 y 2.000 millones y un Ebitda de entre 5.400 y 5.600 millones.

A finales de septiembre, la deuda neta del grupo se situaba en 10.300 millones de euros, un 11% más que a cierre de 2024. Aun así, el flujo libre de caja, que alcanzó los 3.437 millones, fue suficiente para cubrir las inversiones tanto orgánicas como inorgánicas, cifradas en unos 2.400 millones.

El incremento de la deuda refleja principalmente el pago de dividendos —cerca de 1.500 millones de euros— y la ejecución del segundo tramo del plan de recompra de acciones, por valor de unos 450 millones. Pese a ello, la ratio de apalancamiento se mantiene estable en 1,8 veces, el mismo nivel que al cierre del ejercicio anterior.

Con estas cifras, Endesa consolida su recuperación tras los años más volátiles del mercado energético y reafirma su estrategia de crecimiento, centrada en reforzar la generación renovable y la sostenibilidad financiera.