Hacienda está devolviendo dinero a los mutualistas entre 1967 y 1978: hasta 4.000 euros en algunos casos

Hay un compromiso por parte de la Agencia Tributaria

Benito Domínguez

La Agencia Tributaria está devolviendo dinero a los mutualistas que pagaron de más entre 1967 y 1978, una devolución que puede alcanzar hasta los 4.000 euros en algunos casos.

Se trata de la devolución del IRPF para aquellos pensionistas de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina que aportaron a mutualidades laborales entre 1967 y 1978 y sufrieron doble tributación y también para los titulares de pensiones complementarias abonadas por fondos especiales del INSS, Muface, Mugeju o Isfas cuando las aportaciones sean anteriores a 1979. Asimismo, se pueden acoger los herederos de mutualistas si el beneficiario falleció entre 2019 y 2024.

Estos mutualistas podían reclamar la devolución del IRPF de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Un abono que aunque se iba a hacer de una vez, en algunos casos se está haciendo de forma fraccionada desde el pasado mes de agosto.

Formulario

La solicitud se puede hacer por un formulario electrónico que permite reclamar de una vez todo el IRPF citado, a excepción de 2019 que ya está prescrito. Hacienda se ocupará de hacer las correspondientes notificaciones para que conozcas cuándo se te va a reintegrar el dinero.

