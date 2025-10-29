Hacienda está devolviendo dinero a los mutualistas entre 1967 y 1978: hasta 4.000 euros en algunos casos
Hay un compromiso por parte de la Agencia Tributaria
La Agencia Tributaria está devolviendo dinero a los mutualistas que pagaron de más entre 1967 y 1978, una devolución que puede alcanzar hasta los 4.000 euros en algunos casos.
Se trata de la devolución del IRPF para aquellos pensionistas de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina que aportaron a mutualidades laborales entre 1967 y 1978 y sufrieron doble tributación y también para los titulares de pensiones complementarias abonadas por fondos especiales del INSS, Muface, Mugeju o Isfas cuando las aportaciones sean anteriores a 1979. Asimismo, se pueden acoger los herederos de mutualistas si el beneficiario falleció entre 2019 y 2024.
Estos mutualistas podían reclamar la devolución del IRPF de los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Un abono que aunque se iba a hacer de una vez, en algunos casos se está haciendo de forma fraccionada desde el pasado mes de agosto.
Formulario
La solicitud se puede hacer por un formulario electrónico que permite reclamar de una vez todo el IRPF citado, a excepción de 2019 que ya está prescrito. Hacienda se ocupará de hacer las correspondientes notificaciones para que conozcas cuándo se te va a reintegrar el dinero.
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
- Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
- El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela