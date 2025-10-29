Si has trabajado menos de 25 años, esta es la forma en la que la Seguridad Social te beneficiará con años de cotización sin trabajar para que no se vea perjudicada la cuantía de la pensión
La integración de lagunas es la herramienta que podría ayudarte
La cuantía de nuestra pensión es algo que nos debería de preocupar, sobre todo si hemos trabajado menos de 25 años, sobre todo por el miedo a que la cuantía se reduzca. Sin embargo, hay una herramienta con la que la Seguridad Social te beneficiará con años de cotización sin trabajar y, de este modo, que la cuantía de la pensión no se vea afectada.
La herramienta que podría ayudarte en este caso es la integración de lagunas, que está incluida en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 209.1.b. La integración de lagunas cubre los meses en los que no existió obligación de cotizar dentor de periodo de cálculo de la pensión.
Pero vayamos por partes. Primero deberías conocer cómo se calcula la cuantía de la pensión. Se hace sumando las bases de cotización de los últimos 25 años y dividiendo el resultado entre 350. Además, las bases de los dos años más cercanos a la jubulación se toman por su valor nominal. Esto no ocurre en las del resto de años, que son actualizadas teniendo en cuenta la inflación para conocer su valor real.
Y aquí está el problema, si dejaste de trabajar en algún momento durante esos 25 años, la base reguladora media se podría reducir, con lo que el importe de tu pensión se vería afectado. Para arreglar esto se encuentra la integración de lagunas, que cubre esos meses sin trabajar para que no afecte a la base reguladora medida.
¿Quién tiene derecho a la integración de lagunas? Pues los autónomos, en general, están excluidos. Aunque sí hay una excepción, ya que la ley contempla la integración de las lagunas de cotización durante los seis meses posteriores al cese de acividad.
También están excluidos los trabajadores del Sistema Especial Agrario por cuenta ajena y los empleados del hogar, durante el periodo transitorio hasta 2023, en el cálculo de sus pensiones de incapacidad permanente y jubilación.
Objetivo de la medida
Eso sí, también tienes que tener en cuenta que la integración de lagunas está hecha para que no se reduzca la cuantía de la pensión, en ningún caso se puede utilizar para sumar años para alcanzar el mínimo exigido para jubilarse.
