Ya es oficial, los bancos tendrán que darle a Hacienda el nombre de los titulares de tarjetas que gasten más de 25.000 euros al año

Un paso más en la lucha contra el fraude fiscal

María Jesús Montero.

María Jesús Montero. / Jose Luis Roca

Benito Domínguez

La comunicación entre los bancos y Hacienda cada vez es más estrecha, sobre todo con la intención de luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. De hecho, la última medida que se ha aprobado llama mucho la atención porque la entidades bancarias tendrán que darle a la Agencia Tributaria el nombre de los titulares de tarjetas que gasten más de 25.000 euros anuales.

Esta medida se incluye dentro del Real Decreto 253/2025 que reforma los supuestos en los que las entidades deben pasar información de sus clientes a Hacienda sobre créditos, movimientos de efectivo, utilización de tarjetas y préstamos.

Una mujer con una tarjeta de crédito.

Una mujer con una tarjeta de crédito. / Freepik

En su artículo 38, el Real Decreto señala que las entidades bancarias tienen que presentar "una declaración informativa anual" sobre las transacciones realizadas con todo tipo de tarjetas cuyo "importe total de cargos y de abonos registrados en el ejercicio" sean de más de 25.000 euros.

Pero aquí no acaba la cosa, en el caso de préstamos, créditos y movimientos de efectivo, los bancos tendrán que informar a la Agencia Tributaria cuando tengan saldos de más de 6.000 euros existentes a 31 de diciembre, de los créditos y préstamos concedidos. También deberán hacerlo cuando la imposiciones, disposiciones de fondos y los cobros de cualquier documento sean de más de 3.000 euros.

Puesta en marcha

Estas medidas entrarán en vigor el 1 de enero del próximo año.

