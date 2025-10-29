Así es como se realiza una factura con Verifactu en la app de Hacienda paso a paso: imprescindible para los autónomos a partir del año que viene
Una medida de obligado cumplimiento
Los sistemas de facturación de las empresas y los autónomos cambiarán a partir del año que viene. La intención es que Hacienda controle mucho más estas facturas y el modo de hacerlo es por Verifactu. Hacienda ya tiene la aplicación gratuita y una guía para saber cómo utilizarla, con la intención de que todos los que estén obligados a hacerlo sepan de antemano como va este sistema.
Para hacer una factura tendremos que acudir a "emisión de facturas", donde nos dará tres opciones, cumplimentar solicitud, firmar y enviar solicitud, y recibo de presentación.
Lo primero de todo es rellenar los datos de la persona que está obligada a emitir la factura. Estos datos ya aparecerán de forma automática si se ha completado la sección "mis datos".
Si pulsas "mostrar detalle", podrás rellenar los datos del domicilio de la persona que emite la factura e indicar si se trata de una persona física o jurística. También tendrás que completar los datos del cliente. Aquí tienes dos opciones, rellenarlo a mano en "nuevo destinatario" o si ya está guardado en "gestión de clientes", seleccionarlo de ahí en "seleccionar destinatario".
También hay que rellenar los datos indentificativos de la factura y su clasificación, así como la descripción de la factura. Asimismo, habrá que introducir los datos de los productos o servicios que se incluyan en la factura. Los agustes de la factura también se podrán añadir.
Finalmente, habrá que validar y generar la factura. Si estás de acuerdo, en "firmar y enviar solicitud" podrás revisarlo todo y seguir adelante con el proceso. Por último, se te abrirá una ventana de confirmación, para terminar todo el proceso.
¿Y cuándo se pondrá en marcha?
Pues a partir del 1 de enero de 2026 para los obligados tributarios contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y antes del 1 de julio para las demás empresas y autónomos que utilicen sistemas informáticos de facturación.
