Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MACROECONOMÍA

La Reserva Federal cumple con lo esperado y consuma su segunda rebaja de tipos consecutiva

La institución monetaria ha estado muy presionada en los últimos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recortar los tipos de interés

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. / EFE / SHAWN THEW

Celia López

Madrid

La Reserva Federal ha cumplido con lo esperado este miércoles y ha anunciado un nuevo recorte de los tipos de interés. El objetivo de esta rebaja de tipos es fortalecer el mercado laboral estadounidense. De esta forma, el precio del dinero queda en el rango del entre el 4% y el 3,75%. La institución monetaria ha estado muy presionada en los últimos meses por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recortar los tipos de interés.

Este nuevo ajuste sucede al decretado el 17 de septiembre en idéntica proporción, así como a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto. Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución. La inflación ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada", ha resumido la Fed.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
  2. Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
  3. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  4. La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa
  5. Ana Belén e Iker Casillas ya no se esconden y hacen pública su relación: 'Alguien en quien refugiarse
  6. De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
  7. Polémica por la decoración de Halloween en una casa de Avilés: 'lápidas' para Pedro Sánchez y Koldo (entre otras cosas)
  8. El Supremo obliga al Principado a devolver 30.000 euros a un menor de edad de Oviedo por el impuesto de sucesiones de la herencia de su abuela

Alfonso Zapico y Aitana Castaño llevan a los alumnos del Fleming a la mina en una clase de Historia dibujada

Alfonso Zapico y Aitana Castaño llevan a los alumnos del Fleming a la mina en una clase de Historia dibujada

Dos cazas realizan ejercicios en el cielo canario durante el ejercicio Ocean Sky del Ejército del Aire.

Dos cazas realizan ejercicios en el cielo canario durante el ejercicio Ocean Sky del Ejército del Aire.

Los planes para mejorar el albergue de animales de Gijón: obras, plazos y las claves de la futura ampliación

Los planes para mejorar el albergue de animales de Gijón: obras, plazos y las claves de la futura ampliación

Mazón, es el momento de ser valiente

Mazón, es el momento de ser valiente

Nuevas obras de asfaltado para La Felguera, esta vez para la céntrica y transitada calle del Norte

Nuevas obras de asfaltado para La Felguera, esta vez para la céntrica y transitada calle del Norte

Un Samaín "de miedo" en Llanes con más de 1.600 euros en premios

Un Samaín "de miedo" en Llanes con más de 1.600 euros en premios

La iniciativa que el PSOE lleva al Pleno para que Gijón esté preparado ante fuegos como el del Monte Areo

La iniciativa que el PSOE lleva al Pleno para que Gijón esté preparado ante fuegos como el del Monte Areo

Ana Torroja habla sobre el regreso de Mecano a los escenarios: "Yo no me lo esperaba"

Ana Torroja habla sobre el regreso de Mecano a los escenarios: "Yo no me lo esperaba"
Tracking Pixel Contents