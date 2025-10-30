Un error de Hacienda en las devoluciones del IRPF beneficia a los pensionistas asturianos con un nuevo ingreso: más de 2.000 euros en muchos casos

Los cientos de mutualistas afectados por la repentina interrupción de las devoluciones del IRPF tienen muy limitada la vía del recurso. Expertos en derecho administrativo y tributario destacaron que el nuevo procedimiento de reclamación se ha establecido en una Ley y que no aprecian vulneración de derechos fundamentales porque los pensionistas acabarán cobrando las cantidades demandas –más de 2.000 euros en muchos casos– aunque sea con retraso y año a año durante los próximos cuatro ejercicios. "Muchos moriremos sin la devolución", clamaron los afectados.

"Si se hubiera aprobado por decreto habría posibilidad de presentar recurso contencioso-administrativo. Pero al ser Ley, el único límite son los derechos fundamentales y no veo que estén afectados", señaló Javier Junceda, doctor en Derecho Administrativo. El nuevo sistema de reclamación de las devoluciones se ha establecido en una Ley con el mismo rango que la Ley General Tributaria , destacó Alejandro Huergo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, y eso "reduce a esta única vía las formas de reclamar la devolución. No vale que se presente cualquier solicitud. Es cierto que no se reduce el derecho a la devolución, pero sí se limita la forma de obtenerla respecto a lo que la propia Agencia Tributaria estaba haciendo hasta ahora", apuntó Huergo en referencia a que ahora la devolución se haga en cuatro veces y no en una sola.

La Agencia Tributaria había habilitado un formulario para encauzar las reclamaciones de mutualistas –miles en Asturias por el peso de sectores como la minería o la siderurgia– a los que el Supremo había reconocido que estaban pagando de más en el IRPF. Sin embargo, Hacienda ha decidido dejar sin efecto tanto ese formulario de reclamación como todas las solicitudes de devolución del IRPF que a fecha del pasado 22 de diciembre aún estuvieran pendientes de resolución. Los pensionistas tendrán que volver a solicitar, año a año hasta 2028, las devoluciones, según establece una disposición final que se incluyó en la Ley del nuevo Impuesto Complementario a los Grupos Multinacionales .

El pasado mes de julio cientos de mutualistas asturianos de la minería, la siderurgia, la banca o el comercio siguen sin tener aseguradas las devoluciones que les corresponden –en muchos casos más de 2.000 euros– por haber tributado de más entre 2019 y 2022. La Agencia Tributaria anunciaba que ampliará el plazo de solicitud de los reembolsos –finalizaba ayer– a la espera de que las Cortes validen las devoluciones en un único pago, como había anunciado en abril la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras ceder a las reclamaciones de los afectados, de los sindicatos de pensionistas y de las organizaciones profesionales de asesores fiscales, de gestores administrativos y de inspectores de Hacienda, que denunciaron las dificultades con las que se encuentran los afectados, la mayoría de avanzada edad, para recuperar su dinero.

La Agencia Tributaria detuvo en vísperas de las pasadas Navidades las devoluciones en pago único a los mutualistas que aún no habían recibido el dinero que reclamaron tras la sentencia del Tribunal Supremo que falló que habían tributado de más en sus pensiones. Hacienda había habilitado en marzo de 2024 un formulario para canalizar todas las reclamaciones, pero nueve meses después –y sin una justificación clara– decidió dejar sin efecto tanto ese formulario de reclamación como todas las solicitudes de devolución del IRPF que a fecha del pasado 22 de diciembre aún estuvieran pendientes de devolución, cerca del 20% de los 1.700 millones de euros previstos. Hacienda determinó que los mutualistas tendrían que solicitar las devoluciones de las anualidades no prescritas (de 2019 a 2022) año a año (en 2025 las de 2019, en 2026 las de 2020...) mediante formularios que se habilitarían en la sede electrónica de la Agencia Tributaria durante la campaña del IRPF. Es decir, Hacienda devolvería lo adeudado a plazos hasta 2028, un largo periodo para personas mayores que, en algunos casos, no llegarán a esa fecha.

La campaña de la renta finalizó y los mutualistas aún no han recibido los pagos ni los tienen garantizados. La validación del cambio normativo para el pago único ya superó el trámite del Congreso pero todavía tiene que superar el del Senado. La Cámara Alta aún recibió el proyecto de Ley el pasado 20 de junio. Se tramita por la vía de urgencia, por lo que el Senado tiene un plazo máximo de 20 días para sacarlo adelante o rechazarlo.

En este contexto, la Agencia Tributaria anunció elque "en previsión de que se produzca la modificación normativa que permita obtener a los mutualistas las devoluciones del IRPF de los ejercicios 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos de forma conjunta (sin periodificación), se mantendrá publicado en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria el nuevo formulario de solicitud de devolución, permitiendo a los potenciales beneficiarios seguir presentándolo más allá del 30 de junio".

Han pasado más de 15 meses desde que Hacienda abrió la primera ventanilla para reclamar las devoluciones y cientos de mutualistas de Asturias –una de las comunidades más afectadas por el peso de sectores como la minería o la siderurgia– siguen sin cobrar. Al menos, el plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones está suspendido.