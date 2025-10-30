Repsol gana un 34,3% menos hasta septiembre por los menores precios del petróleo

Repsol obtuvo un resultado neto de 1.177 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 34,3% menos que en el mismo periodo de 2024, impactado principalmente por el efecto de los menores precios del petróleo en la valoración de los inventarios. El resultado ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, se situó en 2.173 millones de euros, un 19% inferior que en 2024.

La petrolera, que ha anunciado una actualización de sus proyecciones hasta 2028 en marzo de 2026, destaca que estos resultados se consiguieron en un entorno marcado por la continua volatilidad en los mercados, la incertidumbre geopolítica y las preocupaciones por la sobreoferta de petróleo. En este contexto, todos los negocios de la compañía mejoraron sus resultados en el tercer trimestre respecto al mismo período de 2024. Asimismo, el resultado neto del tercer trimestre más que se duplicó respecto al del año anterior, hasta situarse en 574 millones; al igual que el resultado ajustado trimestral, que creció un 47%, hasta 820 millones de euros, superando el consenso de analistas.

En concreto, el resultado ajustado del negocio de Exploración y Producción (Upstream) alcanzó 1.214 millones de euros entre enero y septiembre, un 5% más que en el mismo período de 2024, debido a los mayores precios del gas y a los menores costes operativos. El área Industrial obtuvo un resultado ajustado de 545 millones (-54,7%) en el mismo periodo, pero con un crecimiento del 70,3% en el tercer trimestre, que refleja la normalización de la actividad tras el apagón en España y Portugal, lo que ha permitido capturar mayores márgenes de refino.

Por otra parte, el área Cliente (comercialización) mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento del 21,3%, hasta 599 millones en los primeros nueve meses del año, gracias a su propuesta de valor multienergética, que ofrece soluciones para el hogar y la movilidad, en función de las necesidades de cada cliente. La Generación Baja en Carbono obtuvo un resultado ajustado de 43 millones de euros de enero a septiembre.

Dividendos

En julio, Repsol distribuyó un dividendo bruto en efectivo de 0,50 euros por acción, que, sumado a los 0,475 euros brutos pagados en enero, asciende el dividendo total en efectivo para 2025 a 0,975 euros brutos por acción, un 8,3% más que en el ejercicio anterior. En la Junta General de Accionistas, celebrada en mayo, también se aprobó la distribución de un dividendo adicional de 0,50 euros brutos por acción, que se abonará en enero de 2026.

Este dividendo en efectivo se completa con recompras de acciones por un importe total de 700 millones de euros en 2025, con el objetivo de reducir capital. Una primera reducción de capital ya se ha llevado a cabo y la segunda se efectuará antes de que termine el año. En 2026, tras las reducciones de capital llevadas a cabo en 2025, la compañía prevé distribuir un dividendo bruto que superará el euro por acción.